Гимнастка Байлз рассказала о причинах снятия с командного турнира на Олимпиаде
Четырехкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что у нее нет проблем со здоровьем.
Четырехкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что у нее нет проблем со здоровьем.
ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Американская гимнастка Симона Байлз заявила, что физически чувствует себя хорошо. Об этом она рассказала журналистам.
Байлз во время финала в командном многоборье на Олимпиаде в Токио снялась с соревнований после неудачного исполнения опорного прыжка. Федерация гимнастики США сообщила, что спортсменка пропустит остаток соревнований во вторник
«После выступления я поняла, что будет лучше, если я дам девочкам выступить и сделать свою работу, — сказала Байлз журналистам. — Сегодня для меня они золотые медалисты, потому что они продемонстрировали борьбу и показали миру, на что способны».
«Физически я чувствую себя хорошо, я в форме. Эмоционально — зависит от определенного момента. Приехать на Олимпиаду и быть главной звездой нелегко, мы просто попытаемся принять это», — отметила Байлз в беседе с американским телеканалом NBC.
Победу в соревнованиях одержала команда России, американки стали вторыми.
Байлз 24 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в