Гимнастка Байлз рассказала о причинах снятия с командного турнира на Олимпиаде

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Американская гимнастка Симона Байлз заявила, что физически чувствует себя хорошо. Об этом она рассказала журналистам.

Байлз во время финала в командном многоборье на Олимпиаде в Токио снялась с соревнований после неудачного исполнения опорного прыжка. Федерация гимнастики США сообщила, что спортсменка пропустит остаток соревнований во вторник из-за медицинских проблем.

«После выступления я поняла, что будет лучше, если я дам девочкам выступить и сделать свою работу, — сказала Байлз журналистам. — Сегодня для меня они золотые медалисты, потому что они продемонстрировали борьбу и показали миру, на что способны».

«Физически я чувствую себя хорошо, я в форме. Эмоционально — зависит от определенного момента. Приехать на Олимпиаду и быть главной звездой нелегко, мы просто попытаемся принять это», — отметила Байлз в беседе с американским телеканалом NBC.

Победу в соревнованиях одержала команда России, американки стали вторыми.

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