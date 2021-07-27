Не смогли… Осака, Ефимова и другие звезды, от которых в Токио ждали большего

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1035
2США
988
4Россия
774
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
Результаты
Софтбол
Женщины. Финал
Япония
США
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
Россия
США
Великобритания
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Эстония
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Саед Моллаеи
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тато Григалашвили
Маттиас Кассе
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Доминик Рессел
Шамиль Борчашвили
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Кларисса Агбегнену
Тина Трштеняк
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Италия
Китай
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анрикелис Барриос
Катрин Бушемин-Пинар
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джуул Франссен
Мария Кентраччио
Результаты
Конный спорт
Выездка, командное первенство. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Рикарда Функ
Майален Чоурраут
Джессика Фокс
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Бьянка Буйтентаг
Карисса Мур
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Гребля академическая. Женщины
28.07скороДвойка парная. Женщины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороДвойка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Женщины
28.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороЧетверка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительный финал
Бадминтон. Женщины
28.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Группа B
28.07скороДанияБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа A
28.07скороКанадаИран
Гребля академическая. Женщины
28.07скороЧетверка парная. Женщины. Финал
Стрельба. Женщины
28.07скороТрап. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Женщины
28.07скороЧетверка распашная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороЧетверка распашная. Мужчины. Утешительный финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
28.07скороГолландияЮАР
20:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Не смогли… Осака, Ефимова и другие звезды, от которых в Токио ждали большего

Топ-10 неудачников Олимпийских игр в Токио на данный момент.

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Источник: Спорт-Экспресс

Позади примерно четверть соревнований на Олимпийских играх в столице Японии, и главный турнир пятилетия уже подарил нам как неожиданные победы, так и сенсационные поражения. «СЭ» собрал десятку атлетов, не оправдавших надежды болельщиков.

Наоми Осака (Япония), теннис

Источник: Reuters

Первая теннисистка японского происхождения, возглавлявшая мировой рейтинг, сейчас является одной из самых знаменитых людей в своей стране. Степень ее популярности легко определить по тому факту, что именно Осаке оргкомитет Игр доверил право зажечь чашу олимпийского огня. В Японии, по всей видимости, никто не сомневался, что именно четырехкратная победительница «Больших шлемов» станет чемпионкой в женском теннисе. Но в третьем круге Наоми, «посеянная» в Токио второй, без шансов уступила Маркете Вондроушовой из Чехии — 1:6, 4:6.

Эшли Барти (Австралия), теннис

Источник: Reuters

Ничуть не меньшими были шансы на победу на этих Играх у нынешней первой ракетки мира Барти. Австралийка лишь несколько недель назад стала чемпионкой Уимблдона и находится в прекрасной форме. Тем более что первый номер посева обещал не самую сложную сетку. Но уже в первом круге Эшли взяла и проиграла испанке Саре Соррибес Тормо — 4:6, 3:6. Той самой, которую в третьем раунде разгромила наша Анастасия Павлюченкова.

Юлия Ефимова (Россия), плавание

Источник: РИА "Новости"
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Для шестикратной чемпионки мира и лидера женской сборной России нынешний олимпийский сезон складывается неудачно.

Она никак не могла набрать оптимальную форму, весной на чемпионате страны не отобралась в Токио на коронную 200-метровку, получив место только на дистанции вдвое короче. На сотне Юле объективно сложнее рассчитывать на успех — это не совсем ее территория, тут давно правят американки.

Но болельщики надеялись, что на Играх, которые с большой долей вероятности будут для Ефимовой последними в карьере, она сможет зацепиться за пьедестал. Увы, не получилось, Юля старалась, но оказалась только пятой в финале. Жаль, но олимпийского золота в ее коллекции так и не появилось.

Катинка Хоссу (Венгрия), плавание

Источник: Reuters

Венгерская многостаночница, известная по прозвищу Железная Леди, девять лет назад провалила Олимпиаду в Лондоне. Туда она ехала с притязаниями на медали в баттерфляе и комплексе, но отправилась домой вообще с пустыми руками. Зато Хоссу сполна взяла свое через четыре года в Рио, выиграв три золота и серебро. Но история, как известно, циклична, и на третьей Олимпиаде удача снова повернулась к Катинке спиной — на коронной 400-метровке комплексом венгерка осталась пятой, на дистанции вдвое короче едва не пролетела мимо финала и на медали, похоже, претендовать не будет. Еще один небольшой шанс реабилитироваться будет у Хоссу в 200-метровке на спине.

Дайя Сето (Япония), плавание

Источник: РИА "Новости"

Пока самая большая сенсация со знаком минус в олимпийском бассейне. 27-летний Сето — четырехкратный и действующий чемпион мира, а также бронзовый призер Рио-2016 на 400-метровке комплексом. На домашних Играх Дайя был главным фаворитом на коронной дистанции, но в предварительных заплывах не рассчитал силы и остался без финала, заняв девятое место с отставанием в 0,32 секунды. Посмотрим, удастся ли ему взять реванш на 200-метровке.

Матье ван дер Пул (Нидерланды), маунтинбайк

Источник: Reuters

Голландский велосипедист широкого профиля выступает в маунтинбайке, велокроссе и классических шоссейных гонках и везде добивается успехов. Он шестикратный чемпион мира по кроссу, а на недавней «Тур де Франс» выиграл второй этап и шесть дней носил желтую майку лидера. В Токио же он приехал фаворитом турнира по маунтинбайку. Но уже на первом круге олимпийской гонки ван дер Пул не рассчитал траекторию приземления после одного из прыжков и перелетел через руль. Матье сумел встать и продолжить соревнования, но все-таки сошел из-за последствий падения. Как показало обследование, переломов спортсмен избежал, но с мечтой о пьедестале пришлось проститься.

Кохей Учимура (Япония), спортивная гимнастика

Источник: Reuters

Еще одна всеяпонская трагедия, бывшая главной до вылета Осаки. Герой нации, трехкратный олимпийский чемпион, в том числе дважды — в личном многоборье, на этот раз едва отобрался на домашние Игры и не попал в состав четверки на командный турнир. Он сосредоточился на выступлениях на перекладине. Но квалификация в этом виде обернулась для Учимуры фиаско. Во время выполнения одного из перелетов Кохей сорвался со снаряда и упал. Конечно, о попадании в финал речи уже не шло.

Мариэль Загунис (США), фехтование

Источник: РИА "Новости"

Для опытнейшей американской саблистки игры в Токио стали уже пятыми в карьере. Предыдущие принесли ей два золота (Афины и Пекин) и две бронзы в команде (Пекин и Рио). Конечно, лучшие годы карьеры Загунис позади, но все равно она входит в число фаворитов на соревнованиях любого уровня. В Токио она вошла в число «сеяных», прошла два раунда. Но в четвертьфинале попала на Софью Великую. Встреча двух ветеранов закончилась в пользу россиянки — 15:8.

Чжен Сюинь (Китай), тхэквондо

Источник: Reuters

Для сборной России олимпийский турнир по тхэквондо стал настоящим фонтаном положительных эмоций. А вот спортсмены из Китая, долгое время входившие в число законодателей мод в этом виде единоборств, в Токио не блещут. Чжен Сюинь приехала в Японию действующей олимпийской чемпионкой в категории свыше 67 кг, но прошла только один раунд. Во втором поединке она проиграла 19-летней француженке Альтее Лорен.

Стефани Гилмор (Австралия) и Габриэль Медина (Бразилия), серфинг

Источник: Reuters

Серфинг — один из новых олимпийских видов спорта, и стать первым в истории обладателем золота престижно вдвойне. Семикратная чемпионка мира Гилмор была одним из фаворитов женского турнира, но вписать свое имя в олимпийские анналы ей не удалось. Австралийка не дошла даже до четвертьфинала, проиграв будущему серебряному призеру Бьянке Бюйтендаг из ЮАР. У мужчин главными претендентами на победу считались серферы из Австралии, США и Бразилии, в том числе и двукратный чемпион мира Медина. В итоге он вместе с соотечественником Италу Феррейрой добрался до полуфиналов, но дальше их пути разошлись. Феррейра стал чемпионом, а Медина занял самое обидное место — четвертое.

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
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Парк Сиокадзэ
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Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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