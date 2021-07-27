Три золота не вывели Россию в топ-3 медального зачета. Но США и Китай совсем близко

Медальный зачёт России
|День
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Место в зачёте
|1
|0
|1
|1
|10
|2
|1
|3
|1
|5
|3
|3
|0
|3
|4
|4
|3
|2
|1
|4
Победы в гимнастике, плавании и тхэквондо позволяют России гнаться за лидерами. А сколько золотых наград ждать завтра?
Победы в гимнастике, плавании и тхэквондо позволяют России гнаться за лидерами. А сколько золотых наград ждать завтра?
Сборная России на Олимпиаде-2020
27 июля вообще получилось для России классным и насыщенным. Пловцы открыли счёт медалям ранним утром: Рылов и Колесников заняли первое и второе места в плавании на спине. Затем в дело включились стрелки. Бацарашкина и Черноусов почти спасли финал и стреляли «золотую серию», но
А дальше — спортивная гимнастика и тхэквондо. Российская команда гимнасток поддержала золотой почин мужчин и в напряжённой борьбе выиграла золото у американок. Ну и закрыл день победой Владислав Ларин, не оставивший шансов ни одному из своих соперников.
С точки зрения медального прогноза «Чемпионата» день получился отличным. Из семи предсказанных медалей были добыты шесть: только пловец Малютин не добрался до подиума.
А остальная шестёрка — на месте. Никто не выпал, не потерялся. Все взяли своё.
|День
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Место в зачёте
|1
|0
|1
|1
|10
|2
|1
|3
|1
|5
|3
|3
|0
|3
|4
|4
|3
|2
|1
|4
Что касается медального зачёта, то Россия
Согласно нашему прогнозу — всего три. Но две из них — золотые.
Первую может завоевать в личном многоборье Никита Нагорный. У него, безусловно, есть все шансы отлить своё звание лучшего гимнаста планеты в олимпийском золоте.
А второе золото и бронза достанутся баскетболистам. Девушки станут чемпионками, а мужчины выиграют матч за третье место. Это тоже выглядит вполне реально, учитывая, что обе наши команды, пусть и не без труда, но добрались до полуфиналов своих турниров.
Продолжаем болеть за наших и считать медали!