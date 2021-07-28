Олимпиада-2020. Плавание. Колесников, Чупков и Чимрова вышли в финалы, Минаков и Пригода выбыли
Сегодня на Олимпийских играх в Токио проходят полуфиналы в плавании.
Сегодня на Олимпийских играх в Токио проходят полуфиналы в плавании.
100 м, вольный стиль, мужчины.
Россиянин Климент Колесников вышел в финал с лучшим результатом (47,11) — это рекорд России. Андрей Минаков с результатом 48,03 не квалифицировался в финал.
200 м, баттерфляй, женщины.
Светлана Чимрова отобралась в решающий заплыв с 7-м временем (2.08,62).
Лучший результат в полуфинале у китаянки Чжан Юйфэй (2.04,89).
200 м, брасс, мужчины.
Двукратный чемпион мира Антон Чупков вышел в финал с 7-м результатом в полуфинале (2.08,54). Кирилл Пригода финишировал 9-м и не пробился в следующую стадию.