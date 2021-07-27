Людоедство на Олимпиаде. Боксер из Марокко пытался откусить ухо сопернику из Новой Зеландии в стиле Майка Тайсона
Как это было.
Как это было.
Боевые виды искусств на Олимпиаде — всегда
Во время 1/8 финала между марокканцем Юнесом Баалой и новозеландцем Дэвидом Ньику долгое время ничего не происходило: преимущество было на стороне второго спортсменка. Это так надоело Баале, что он решил испытать соперника на прочность. Неутомимый тяжеловес в одном из эпизодов попытался укусить Ньику за ухо.
Новозеландцу удалось отвернуться и спасти ухо, но не более. Рефери из
Правда, круче эпизода 24-летней давности эпизоду точно не стать. Самый известный случай произошел в 1997 году, когда Майк Тайсон дрался с соотечественником Эвандером Холифилдом. Американцу тогда удалось откусить сопернику часть уха. За это он был дисквалифицирован. Этот жесткий момент стал мемом и принес прибыл рекламным кампаниям. Боксеры же из соперников превратились в друзей.
Виктория Дмитриева