Людоедство на Олимпиаде. Боксер из Марокко пытался откусить ухо сопернику из Новой Зеландии в стиле Майка Тайсона

Боевые виды искусств на Олимпиаде — всегда что-то непредсказуемое. Там бывает или очень скучно, или очень весело. Третьего тут не дано. Сегодня любителям бокса повезло увидеть, что решить вопрос, если хочешь победить, можно не только кулаками.

Во время 1/8 финала между марокканцем Юнесом Баалой и новозеландцем Дэвидом Ньику долгое время ничего не происходило: преимущество было на стороне второго спортсменка. Это так надоело Баале, что он решил испытать соперника на прочность. Неутомимый тяжеловес в одном из эпизодов попытался укусить Ньику за ухо.

Новозеландцу удалось отвернуться и спасти ухо, но не более. Рефери из Шри-Ланки Нелка Тампу не увидел момент, и бой продолжился. В итоге встреча завершилась со счетом 5:0 не в пользу марроканца. Неизвестно, будут ли какие-то санкции за неспортивное поведение: эпизод четко зафиксировали телекамеры. Но в олимпийскую историю он точно должен войти.

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Правда, круче эпизода 24-летней давности эпизоду точно не стать. Самый известный случай произошел в 1997 году, когда Майк Тайсон дрался с соотечественником Эвандером Холифилдом. Американцу тогда удалось откусить сопернику часть уха. За это он был дисквалифицирован. Этот жесткий момент стал мемом и принес прибыл рекламным кампаниям. Боксеры же из соперников превратились в друзей.