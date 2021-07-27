Людоедство на Олимпиаде. Боксер из Марокко пытался откусить ухо сопернику из Новой Зеландии в стиле Майка Тайсона

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1035
2США
988
4Россия
774
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
Результаты
Софтбол
Женщины. Финал
Япония
США
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
Россия
США
Великобритания
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Эстония
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Саед Моллаеи
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тато Григалашвили
Маттиас Кассе
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Доминик Рессел
Шамиль Борчашвили
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Кларисса Агбегнену
Тина Трштеняк
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Италия
Китай
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анрикелис Барриос
Катрин Бушемин-Пинар
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джуул Франссен
Мария Кентраччио
Результаты
Конный спорт
Выездка, командное первенство. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Рикарда Функ
Майален Чоурраут
Джессика Фокс
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Бьянка Буйтентаг
Карисса Мур
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Гребля академическая. Женщины
28.07скороДвойка парная. Женщины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороДвойка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Женщины
28.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороЧетверка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительный финал
Бадминтон. Женщины
28.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Группа B
28.07скороДанияБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа A
28.07скороКанадаИран
Гребля академическая. Женщины
28.07скороЧетверка парная. Женщины. Финал
Стрельба. Женщины
28.07скороТрап. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Женщины
28.07скороЧетверка распашная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороЧетверка распашная. Мужчины. Утешительный финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
28.07скороГолландияЮАР
21:49 (мск), источник: Sport24

Людоедство на Олимпиаде. Боксер из Марокко пытался откусить ухо сопернику из Новой Зеландии в стиле Майка Тайсона

Как это было.

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Источник: AFP 2021

Боевые виды искусств на Олимпиаде — всегда что-то непредсказуемое. Там бывает или очень скучно, или очень весело. Третьего тут не дано. Сегодня любителям бокса повезло увидеть, что решить вопрос, если хочешь победить, можно не только кулаками.

Во время 1/8 финала между марокканцем Юнесом Баалой и новозеландцем Дэвидом Ньику долгое время ничего не происходило: преимущество было на стороне второго спортсменка. Это так надоело Баале, что он решил испытать соперника на прочность. Неутомимый тяжеловес в одном из эпизодов попытался укусить Ньику за ухо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новозеландцу удалось отвернуться и спасти ухо, но не более. Рефери из Шри-Ланки Нелка Тампу не увидел момент, и бой продолжился. В итоге встреча завершилась со счетом 5:0 не в пользу марроканца. Неизвестно, будут ли какие-то санкции за неспортивное поведение: эпизод четко зафиксировали телекамеры. Но в олимпийскую историю он точно должен войти.

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Токио-2020: лучшие кадры 27 июля

Правда, круче эпизода 24-летней давности эпизоду точно не стать. Самый известный случай произошел в 1997 году, когда Майк Тайсон дрался с соотечественником Эвандером Холифилдом. Американцу тогда удалось откусить сопернику часть уха. За это он был дисквалифицирован. Этот жесткий момент стал мемом и принес прибыл рекламным кампаниям. Боксеры же из соперников превратились в друзей.

Виктория Дмитриева

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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