Сборная России по дзюдо проваливает Олимпиаду. Что с ней не так?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1035
2США
988
4Россия
774
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
Результаты
Софтбол
Женщины. Финал
Япония
США
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
Россия
США
Великобритания
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Эстония
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Саед Моллаеи
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тато Григалашвили
Маттиас Кассе
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Доминик Рессел
Шамиль Борчашвили
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Кларисса Агбегнену
Тина Трштеняк
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Италия
Китай
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анрикелис Барриос
Катрин Бушемин-Пинар
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джуул Франссен
Мария Кентраччио
Результаты
Конный спорт
Выездка, командное первенство. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Рикарда Функ
Майален Чоурраут
Джессика Фокс
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Бьянка Буйтентаг
Карисса Мур
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Женщины
03:00скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Группа B
03:00скороДанияБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа A
03:00скороКанадаИран
Стрельба. Женщины
03:00скороТрап. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Женщины
03:18скороДвойка парная. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
03:30скороГолландияЮАР
Гребля академическая. Мужчины
03:30скороДвойка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Женщины
03:50скороЧетверка распашная. Женщины. Финал
Баскетбол. Мужчины. Группа B
04:00скороНигерияГермания
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
04:00скороВеликобританияИндия
Гребля академическая. Мужчины
04:10скороЧетверка распашная. Мужчины. Финал
Плавание. Мужчины
04:30скоро100 м в/с. Мужчины. Полуфиналы
Плавание. Мужчины
04:30скоро200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Плавание. Мужчины
04:30скоро200 м брасс. Мужчины. Полуфиналы
Плавание. Мужчины
04:30скороЭстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
04:30скоро200 м баттерфляй. Женщины. Полуфиналы
00:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России по дзюдо проваливает Олимпиаду. Что с ней не так?

Борцы быстро выдыхаются, а наш первый за 10 лет чемпион мира почему-то в резерве.

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Источник: AFP 2021

В ноябре 2008 года Эцио Гамба был назначен главным тренером сборной России по дзюдо. За четыре месяца до этого на Олимпийских играх в Пекине она не выиграла ни одной медали.

Гамба дал результат: с Олимпиады в Лондоне российские дзюдоисты увезли пять медалей (три золотые, одну серебряную и одну бронзовую), с Олимпиады в Рио-де-Жанейро — три (две золотые, одну бронзовую).

А вот что происходит в Токио: ни одной медали после четырех дней соревнований, за которые было разыграно восемь комплектов наград. Больше того: никто из россиян не дошел даже до полуфинала.
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Осталось еще семь медальных комплектов — три категории у мужчин, три у женщин (в категории свыше 78 кг представительницы России нет) и турнир смешанных команд. Все еще можно исправить, но на данный момент сборная России выступает провально.

После Олимпиады-2016 прошло четыре чемпионата мира. Результаты России: 2017-й — четыре медали (серебро и три бронзы), 2018-й — четыре медали (серебро и три бронзы), 2019-й — четыре медали (серебро и три бронзы), 2021-й — три медали (золото, серебро и бронза). На всех четырех ЧМ общий зачет выиграли японцы. То есть в отсутствии у России золотых медалей в Токио нет ничего удивительного — это ожидалось (правда, на трех ЧМ между Лондоном и Рио у России тоже не было ни одного золота, зато в Бразилии — сразу два). Печально то, что сейчас медалей нет и близко. Пока максимальное достижение российских дзюдоистов — четвертьфинал Алана Хубецова в категории до 81 кг.

У каждого поражения — свои особенности, своя история, но если разбирать неудачи российских дзюдоистов на Олимпиаде, то бросается в глаза слабая функциональная подготовка. Ребята уставали уже в основное время, а когда дело доходило до голден скора, то выдыхались совсем. В частности, функционала не хватило Хубецову. В плане физической подготовки борцов упущение тренерского штаба очевидно.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 27 июля

Если же почитать комментарии болельщиков, то, как и обычно при неудачах, основная претензия к руководству сборной заключается в выборе состава. Окончательное решение по поводу того, кто поедет на Олимпиаду, принял Гамба. Состав был объявлен 29 июня. Вот он:

  • 60 кг: Роберт Мшвидобадзе. Резерв: Яго Абуладзе
  • 66 кг: Якуб Шамилов. Резерв: Арам Григорян
  • 73 кг: Муса Могушков. Резерв: Денис Ярцев
  • 81 кг: Алан Хубецов. Резерв: Аслан Лаппинагов
  • 90 кг: Михаил Игольников
  • 100 кг: Нияз Ильясов. Резерв: Арман Адамян
  • +100 кг: Тамерлан Башаев. Резерв: Инал Тасоев
  • 48 кг: Ирина Долгова. Резерв: Сабина Гилязова
  • 52 кг: Наталья Кузютина
  • 57 кг: Дарья Межецкая
  • 63 кг: Дарья Давыдова
  • 70 кг: Мадина Таймазова
  • 78 кг: Александра Бабинцева. Резерв: Антонина Шмелева

Главные тренеры: Эцио Гамба (генменеджер), Хасанби Таов (мужская команда), Дмитрий Морозов (женская команда).

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Наибольшие споры (опять же среди болельщиков) вызвали три позиции — 60 кг, 73 кг и +100 кг. 31-летний Роберт Мшивобадзе в категории до 60 кг был «посеян» под первым номером, но проиграл уже первую схватку, а затем уступил и в утешительном турнире. В олимпийском рейтинге он занимает третье место. Выше его — чемпион ОИ Наохиса Такато, а также 23-летний российский дзюдоист Яго Абуладзе. В 2020-м Абуладзе проиграл Мшивобадзе в финале чемпионата Европы, но в 2021-м стал чемпионом мира, а на Евро взял бронзу. Такато на ЧМ не боролся (японцы вообще привезли неосновной состав), и все же это очень серьезный успех — российские дзюдоисты не выигрывали золото чемпионата мира с 2011 года. Так что, хоть Мшвидобадзе и неплохо выступил на турнире «Большого шлема» в Казани (май 2021-го), вызов молодого Абуладзе напрашивался. Гамба же утвердил кандидатуру более опытного спортсмена. Мшивобадзе — сильный дзюдоист, а как бы выступил в Токио Абуладзе, мы никогда не узнаем. Но тут логика простая: Роберт провалился, а значит, тренерский штаб ошибся, доверившись ему, а не перспективному Яго.

Что касается разговоров насчет того, что в категории до 73 кг нужно было выставлять не Мусу Могушкова, а Дениса Ярцева, то тут все менее очевидно. С одной стороны, Могушков чуть выше в рейтинге (15-е место против 17-го), на чемпионате Европы занял третье место, да и вообще более титулованный спортсмен, с другой, Ярцев во время пандемии проиграл лишь одну схватку — на турнире «Большого шлема» в Тбилиси очень сильному Цэнд-Очирыну Цогтбаатару (тогда, в марте 2021-го, этот монгол был третьим в рейтинге). Но в любом случае если Абуладзе на Олимпиаде был бы реальным претендентом на медаль, то Ярцев — вряд ли. Плюс Абуладзе — это будущее сборной, это омоложение состава, которое всегда ждут не только в футболе, но и вообще во всех видах спорта, а Ярцев моложе Могушкова всего-то на три года (Мусе — 33 года, Денису — 30).

О третьей спорной позиции пока говорить рано: турнир в открытом весе пройдет в пятницу. В рейтинге же Тамерлан Башаев располагается на первом месте, а Инал Тасоев — на пятом. Башаев в 2021-м стал вторым на чемпионате мира, выиграл два турнира «Большого шлема», а еще на одном занял второе место. Тасоев же уверенно победил на чемпионате Европы. Выбор был непростым, но, если судить по турнирным результатам, Тамерлан заслужил попадания в основу на ОИ. По другим именам в основе вопросов нет. Якуб Шамилов, Алан Хубецов, Михаил Игольников, Нияз Ильясов с запасом лучшие в рейтинге среди россиян в своих весовых категориях. Это же касается и женской сборной.

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Токио-2020: лучшие кадры 27 июля

В общем, причин неудач сборной России в первой половине олимпийского турнира по дзюдо несколько:

1) слабая функционалка;.

2) вероятно, ошибка с выбором борца в категории до 60 кг (если бы у России сейчас была в дзюдо хотя бы одна медаль, о провале бы еще никто не говорил);.

3) наше дзюдо стоит на месте — на крупных турнирах результаты не растут.

В дзюдо Россия даже не в топ-5, а максимум в топ-10. Дзюдоисты дважды подряд приносили России первые медали на Олимпиадах и таким образом приучили к тому, что о сборной России говорят как об очень сильной команде (говорят те, кто за дзюдо следит только на Олимпиадах — естественно, таких людей большинство).

Так получилось, что тогда, когда это было нужно больше всего, российская команда выступила блестяще (в 2012 году) и почти блестяще (в 2016-м). Хотя на других больших турнирах такой феерии не было: лишь на одном ЧМ Россия выиграла больше одного золота — в Мюнхене в 2001 году (3). Может быть, у нас просто завышенные ожидания?

Илья Андреев

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История Олимпийских игр
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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
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Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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