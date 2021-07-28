Журова: Трансгендеры на ОИ в Токио — за гранью добра и зла. Ужасает, как противоестественное становится нормой
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова выступила резко против участия в Играх в Токио первого
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова выступила резко против участия в Играх в Токио первого
«Трансгендеры на олимпиаде в Токио — это за гранью добра и зла, и моего понимания.
С 2016 года медицинский комитет МОК допустил возможность участия
И теперь мы видим, как бывший мужчина вступает в схватку с женщиной на равных. Это очень странно, как минимум. Если уж МОК признает “третий” пол, то и соревноваться они должны в отдельных зачетных группах. среди таких же, как они. Тогда это будет по крайней мере честно. Просто такая тенденция приведет к тому, что в ряде видов спорта женщины больше не смогут конкурировать с трансгендерами.
Меня ужасает, как сегодня нормой становится то, что всегда было противоестественным по природе человека. Я не отрицаю наличие
Я уверена, что большинство людей в нашей стране негодуют по этому поводу и смотрят на это уже как на
Мне очень хочется верить, что Россия останется оплотом традиционных ценностей», — написала Журова в инстаграме.