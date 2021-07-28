Журова: Трансгендеры на ОИ в Токио — за гранью добра и зла. Ужасает, как противоестественное становится нормой

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1035
2США
988
4Россия
774
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
Результаты
Софтбол
Женщины. Финал
Япония
США
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
Россия
США
Великобритания
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Эстония
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Саед Моллаеи
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тато Григалашвили
Маттиас Кассе
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Доминик Рессел
Шамиль Борчашвили
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Кларисса Агбегнену
Тина Трштеняк
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Италия
Китай
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анрикелис Барриос
Катрин Бушемин-Пинар
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джуул Франссен
Мария Кентраччио
Результаты
Конный спорт
Выездка, командное первенство. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Рикарда Функ
Майален Чоурраут
Джессика Фокс
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Бьянка Буйтентаг
Карисса Мур
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Женщины
03:00скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Группа B
03:00скороДанияБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа A
03:00скороКанадаИран
Стрельба. Женщины
03:00скороТрап. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Женщины
03:18скороДвойка парная. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
03:30скороГолландияЮАР
Гребля академическая. Мужчины
03:30скороДвойка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Женщины
03:50скороЧетверка распашная. Женщины. Финал
Баскетбол. Мужчины. Группа B
04:00скороНигерияГермания
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
04:00скороВеликобританияИндия
Гребля академическая. Мужчины
04:10скороЧетверка распашная. Мужчины. Финал
Плавание. Мужчины
04:30скоро100 м в/с. Мужчины. Полуфиналы
Плавание. Мужчины
04:30скоро200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Плавание. Мужчины
04:30скоро200 м брасс. Мужчины. Полуфиналы
Плавание. Мужчины
04:30скороЭстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
04:30скоро200 м баттерфляй. Женщины. Полуфиналы
00:55 (мск), источник: Sport24

Журова: Трансгендеры на ОИ в Токио — за гранью добра и зла. Ужасает, как противоестественное становится нормой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова выступила резко против участия в Играх в Токио первого спортсмена-трансгендера — тяжелоатлетки Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

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Источник: Sport24

«Трансгендеры на олимпиаде в Токио — это за гранью добра и зла, и моего понимания.

С 2016 года медицинский комитет МОК допустил возможность участия спортсменов-трансгендеров в Олимпийских играх. Для этого нужно всего лишь иметь отметку в паспорте о принадлежности к советующему полу и иметь уровень эстрогена в крови на уровне 5−10 наномолей на литр. Женщины при этом имеют уровень до 2, а мужчины — 8−30. На мой взгляд, это очевидное преимущество. Кроме того, не секрет, что строение тела мужчины превосходит женское по объему мышечной массы. Связки, суставы и кости тоже более крепкие. Простите, ну так уж распорядилась природа.

И теперь мы видим, как бывший мужчина вступает в схватку с женщиной на равных. Это очень странно, как минимум. Если уж МОК признает “третий” пол, то и соревноваться они должны в отдельных зачетных группах. среди таких же, как они. Тогда это будет по крайней мере честно. Просто такая тенденция приведет к тому, что в ряде видов спорта женщины больше не смогут конкурировать с трансгендерами.

Меня ужасает, как сегодня нормой становится то, что всегда было противоестественным по природе человека. Я не отрицаю наличие медико-психологической составляющей, когда мужчина хочет стать женщиной и наоборот, но возводить это в норму для всех и популяризировать через Олимпийские игры, на мой взгляд, это перебор.

Я уверена, что большинство людей в нашей стране негодуют по этому поводу и смотрят на это уже как на цирк-шоу. Очень надеюсь, что от России мужчины всегда будут выступать на чемпионатах и играх среди мужчин, а женщины — среди женщин!

Мне очень хочется верить, что Россия останется оплотом традиционных ценностей», — написала Журова в инстаграме.

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Ариакэ Арена
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
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Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
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Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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