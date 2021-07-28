Журова: Трансгендеры на ОИ в Токио — за гранью добра и зла. Ужасает, как противоестественное становится нормой

«Трансгендеры на олимпиаде в Токио — это за гранью добра и зла, и моего понимания.



С 2016 года медицинский комитет МОК допустил возможность участия спортсменов-трансгендеров в Олимпийских играх. Для этого нужно всего лишь иметь отметку в паспорте о принадлежности к советующему полу и иметь уровень эстрогена в крови на уровне 5−10 наномолей на литр. Женщины при этом имеют уровень до 2, а мужчины — 8−30. На мой взгляд, это очевидное преимущество. Кроме того, не секрет, что строение тела мужчины превосходит женское по объему мышечной массы. Связки, суставы и кости тоже более крепкие. Простите, ну так уж распорядилась природа.



И теперь мы видим, как бывший мужчина вступает в схватку с женщиной на равных. Это очень странно, как минимум. Если уж МОК признает “третий” пол, то и соревноваться они должны в отдельных зачетных группах. среди таких же, как они. Тогда это будет по крайней мере честно. Просто такая тенденция приведет к тому, что в ряде видов спорта женщины больше не смогут конкурировать с трансгендерами.



Меня ужасает, как сегодня нормой становится то, что всегда было противоестественным по природе человека. Я не отрицаю наличие медико-психологической составляющей, когда мужчина хочет стать женщиной и наоборот, но возводить это в норму для всех и популяризировать через Олимпийские игры, на мой взгляд, это перебор.



Я уверена, что большинство людей в нашей стране негодуют по этому поводу и смотрят на это уже как на цирк-шоу. Очень надеюсь, что от России мужчины всегда будут выступать на чемпионатах и играх среди мужчин, а женщины — среди женщин!



Мне очень хочется верить, что Россия останется оплотом традиционных ценностей», — написала Журова в инстаграме.