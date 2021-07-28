Участники Олимпийских игр в Токио разыграют 23 комплекта наград

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1035
2США
988
4Россия
774
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Австралия
Нидерланды
Ирландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Китай
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Румыния
Новая Зеландия
Нидерланды
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
Результаты
Софтбол
Женщины. Финал
Япония
США
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
Россия
США
Великобритания
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Эстония
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Саед Моллаеи
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тато Григалашвили
Маттиас Кассе
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Доминик Рессел
Шамиль Борчашвили
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Кларисса Агбегнену
Тина Трштеняк
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Италия
Китай
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анрикелис Барриос
Катрин Бушемин-Пинар
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джуул Франссен
Мария Кентраччио
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Женщины
03:00скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Группа B
03:00скороДанияБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа A
03:00скороКанадаИран
Стрельба. Женщины
03:00скороТрап. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
03:30скороГолландияЮАР
Баскетбол. Мужчины. Группа B
04:00скороНигерияГермания
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
04:00скороВеликобританияИндия
Гребля академическая. Мужчины
04:10скороЧетверка распашная. Мужчины. Финал
Плавание. Мужчины
04:30скоро100 м в/с. Мужчины. Полуфиналы
Плавание. Мужчины
04:30скоро200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Плавание. Мужчины
04:30скоро200 м брасс. Мужчины. Полуфиналы
Плавание. Мужчины
04:30скороЭстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
04:30скоро200 м баттерфляй. Женщины. Полуфиналы
Плавание. Женщины
04:30скоро200 м в/с. Женщины. Финал
Плавание. Женщины
04:30скоро200 м комплекс. Женщины. Финал
Плавание. Женщины
04:30скоро1500 м в/с. Женщины. Финал
01:04 (мск), источник: БЕЛТА

Участники Олимпийских игр в Токио разыграют 23 комплекта наград

Белорусские спортсмены поборются в велогонке, академической гребле, стрельбе из лука и плавании.

Наверх
Источник: AFP 2021

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио сегодня разыграют 23 комплекта наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская велосипедистка Елена Омелюсик выступит в гонке с раздельным стартом.

В полуфинальных заездах соревнований по академической гребле примут участие два белорусских экипажа: Елена Фурман и Инна Никулина (двойка парная, легковесы) и Дмитрий Фурман и Сергей Володько (двойка распашная). Для того чтобы получить возможность продолжить борьбу за медали, спортсменам в своих заездах нужно финишировать в тройке сильнейших.

Фоторепортаж
Токио-2020: лучшие кадры 27 июляТокио-2020: лучшие кадры 27 июля

Без участия белорусов определятся олимпийские чемпионы и призеры в турнирах по баскетболу 3×3, прыжкам в воду, серфингу, конному спорту, регби-7, дзюдо, тяжелой атлетике, фехтованию.

В квалификации индивидуального женского турнира по стрельбе из лука примет участие Анна Марусова. В 1/32 финала соперницей белоруски будет опытная немецкая спортсменка Лиза Унрух, которая на Играх в Рио-де-Жанейро стала серебряным призером, а на нынешней Олимпиаде завоевала бронзу командного турнира, победив белорусских лучниц.

В олимпийском бассейне в предварительных заплывах выступят Анастасия Шкурдай (100 м, вольный стиль) и Алина Змушко (200 м, брасс). Никита Циркун продолжит выступление в олимпийской регате в классе RS: X.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Вызывающие снимки Мадонны вызвали разные эмоции в Instagram
Главные темы
«Ужасный результат»: в США шокированы поражением гимнасток
Сборная России по дзюдо проваливает Олимпиаду. Что с ней не так?
От них в Токио ждали большего. Осака, Ефимова и другие звезды
В допинг-скандале с украинкой на Олимпиаде ищут российский след
Участники Олимпийских игр в Токио разыграют 23 комплекта наград
Ларин: С каждым днем уровень тхэквондо в нашей стране растет
Проблемы с психологией названы вероятной причиной снятия Байлз с командного многоборья на Олимпиаде
Олимпиада как подарок. Сестры Фролкины поборются за медаль Игр в день своего рождения
Линекер иронично отреагировал на успехи российских спортсменов на Олимпиаде
«Все, я больше никому не нужна?» За феерией в плавании мимо всех прошла драма Юлии Ефимовой
Игры в Токио: итоги 27 июля
Наши гимнастки вынесли американок без Байлз! Еще одна историческая победа России на Олимпиаде в Токио
Президент МОК лично поздравил российских гимнасток с победой на Олимпиаде: фото
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Евгений Рылов (справа) и Климент Колесников принесли нашему плаванию первый с 1980 года олимпийский победный дубль
Канадская штангистка Шаррон стала олимпийской чемпионкой в весе до 64 кг
Сборная России выиграла второе золото Олимпиады в тхэквондо
Российские гимнастки впервые победили на Олимпиаде в командном многоборье
Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал Олимпиады
Женская сборная Эстонии по фехтованию выиграла золото в шпаге на Олимпиаде в Токио
Мужская сборная России вышла в финал Олимпиады в эстафете 4×200 метров вольным стилем
Сборная России по тхэквондо впервые в истории выиграла медальный зачёт Олимпиады
Японский дзюдоист Таканори Нагасе выиграл золото ОИ-2020 в категории до 81 кг
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Василий Левит проиграл нокаутом в первом бою на Олимпиаде
Французская дзюдоистка Кларисс Агбеньену выиграла золото на Олимпиаде-2020 в Токио
Мужская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Сербии, но вышла в плей-офф Олимпиады
Маккеон выиграла золотую медаль Олимпиады в заплыве на 100 метров на спине
Павлюченкова не дождалась тайфуна, солнце помешало Карацеву. Россиян в Токио все меньше
Великая — великая. Ее драма — это большая удача для нашего спорта
Теперь тхэквондо — русский народный спорт: 4 медали из 4 на Олимпиаде! Объясняем, как это вышло
Иркутянин Артем Черноусов завоевал «серебро» на Олимпийских играх в Токио
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
12Токио-2020: лучшие кадры 27 июля
22Олимпиада в Токио: все чемпионы 27 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 26 июля
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля
20Самые красивые россиянки на Олимпиаде
15Токио-2020: лучшие кадры 25 июля
18Олимпиада в Токио: все чемпионы 25 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 24 июля
11Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
«Сейчас перемотаю свои ребра и буду думать, что делать дальше». Похоже, мы увидим парня в масле и в Пекине
Путин поздравил пловца Евгения Рылова с золотом Олимпиады
Еще одна медаль в стрельбе! Наши взяли бронзу в винтовочном миксте, в финале едва не случилась сенсация
Тхэквондисту Максиму Храмцову после завоевания золота ОИ-2020 наложили гипс на руку. Фото
Американка Мур стала первой олимпийской чемпионкой в серфинге среди женщин
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Женская сборная России 3×3 вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
Китайцы завоевали золото Олимпийских игр — 2020 в стрельбе из винтовки в миксте
Немка Рикарда Функ выиграла золото Олимпиады-2020 в гребном слаломе
Катастрофа в гандболе. После ничьи с Бразилией — жестокий разгром от Швеции
Тяжелоатлетка Куо из Тайваня завоевала золото ОИ в весе до 59 кг
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь