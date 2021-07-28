В сети появились фотографии, на которых игроки сборной Словении играют в покер с водкой и кальяном
В сети появились фотографии, на которых Лука Дончич и другие игроки сборной Словении играют в покер с водкой и кальяном.
В сети появились фотографии, на которых Лука Дончич и другие игроки сборной Словении играют в покер с водкой и кальяном.
Фото, сделанные в раздевалке словенцев, опубликовала в сторис инстаграма баскетболистка сборной Испании Кристина Оувинья.
Словения одержала уверенную победу над Аргентиной (118:100) в первом матче олимпийского турнира в Токио. 22-летний Дончич набрал 48 очков.