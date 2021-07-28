Французы с олимпийским рекордом выиграли золотые медали в парных двойках
Французские гребцы выиграли финальный заплыв парных двоек на Олимпийских играх в Токио.
Французские гребцы выиграли финальный заплыв парных двоек на Олимпийских играх в Токио.
Они показали время 6 минут и 0,33 секунды, что является олимпийским рекордом. Второй место заняли спортсмены из Нидерландов, показавшие время 6.00,53. Замкнули тройку китайцы — 6.03,63.
Олимпийские игры. Гребля академическая. Мужчины. Двойка парная. Финал.