Австралийская четверка с олимпийским рекордом выиграла золотые медали в Токио
Австралийки выиграли соревнования распашных четверок на Олимпийских играх в Токио.
Австралийки выиграли соревнования распашных четверок на Олимпийских играх в Токио.
Они показали в финале время 6 минут и 15,37 секунды, что является олимпийским рекордом. Вторыми в финальном заплыве стали представительницы Нидерландов — 6 минут 15,71 секунды. Замкнули тройку ирландские спортсменки — 6 минут 20,66 секунды.
Олимпийские игры. Гребля академическая. Женщины. Четверка распашная. Финал.