Криштоф Милак выиграл золото Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем и побил рекорд Фелпса
Венгр Криштоф Милак выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем на Олимпиаде в Токио.
Венгр Криштоф Милак выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем на Олимпиаде в Токио.
21-летний спортсмен, являющийся обладателем действующего мирового рекорда, установил в этом заплыве новый олимпийский рекорд (1.51,25). Прежний рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем принадлежал американцу Майклу Фелпсу (1.52,03).
Второе место в финале занял японец Томору Хонда, третьим стал итальянец Федерико Бурдиссо.
Плавание. Олимпийские игры. Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал.