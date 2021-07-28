На Олимпиаде гимнастка включила жест в поддержку BLM в свою программу

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1145
2США
10109
4Россия
784
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Синхронное плавание
Скалолазание
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Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
Россия
Австралия
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Эрика Салливан
Сара Келер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Юи Охаси
Алекс Уолш
Кэйт Дугласс
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Аннемик ван Влойтен
Марлен Ройссер
Анна ван дер Брегген
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Томору Хонда
Федерико Бурдиссо
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Китай
Польша
Австралия
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Шивен Хоги
Пенни Олексяк
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Австралия
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
Австралия
Румыния
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Австралия
Нидерланды
Ирландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Китай
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Румыния
Новая Зеландия
Нидерланды
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
Результаты
Софтбол
Женщины. Финал
Япония
США
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Микст. 1/4 финала
05:40скороЮта Ватанабе / Ариса НагашиноДечапол Пуаваранукро / Сапсире Таераттаначал
Бадминтон. Микст. 1/4 финала
05:40скороМаркус Эллис / Лорен СмитТан Чун Ман / Тсе Ин Сет
Теннис. Женщины. 1/4 финала
06:00скороПаула БадосаМаркета Вондроушова
Парусный спорт. Мужчины
06:00скороRS:X. Мужчины. Предварительные гонки
Бейсбол. Мужчины. Группа A
06:00скороДоминиканская РеспубликаЯпония
Стрельба. Мужчины
06:00скороТрап. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
06:15скороГерманияИрландия
Бадминтон. Микст. 1/4 финала
06:20скороСео Сунджае / Че ЮнджунВан И Лю / Хуан Дон Пин
Теннис. Мужчины. 3-й круг
06:30скороДиего ШварцманКарен Хачанов
Теннис. Мужчины. 3-й круг
06:30скороИлья ИвашкоКеи Нисикори
Теннис. Женщины. 1/4 финала
06:30скороАнастасия ПавлюченковаБелинда Бенчич
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
06:30скороМарин Чилич / Иван ДодигЭнди Маррей / Джо Солсбери
Фехтование. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
06:45скороИранСША
Фехтование. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
06:45скороЕгипетРоссия
Гребной слалом. Женщины
07:00скороКаноэ-одиночка. Женщины. Предварительные заезды
Теннис. Женщины. 1/4 финала
07:00скороБарбора Крейчикова / Катерина СиняковаЭшли Барти / Сторм Сэндерс
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
07:39скороБекзад НурдаулетовИмам Хатаев
Баскетбол. Мужчины. Группа A
07:40скороСШАИран
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
07:40скороВенгрияИталия
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
07:40скороКореяГермания
06:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На Олимпиаде гимнастка включила жест в поддержку BLM в свою программу

18-летняя гимнастка из Коста-Рики Лучиана Альварадо завершила свои вольные упражнения на Олимпиаде в Токио-2020 жестом в поддержку движения BLM — вставанием на одно колено с поднятым вверх кулаком.

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Произошло это во время квалификации еще 25 июля, но поскольку Альварадо не является звездой даже в своем регионе, на поступок девушки обратили внимание только сейчас. Лучиана занял в квалификации 51-е место и не отобралась в финал личного многоборья.

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Правил 50 Олимпийской хартии запрещает любые политические акции во время соревнований или на пьедестале почета. При этом в Токио-2020 спортсменам разрешено выражать гражданскую позицию во время представления участников или в микст-зонах.

Формально поступок Альварадо является нарушением. Однако ни о каких санкциях в отношении спортсменки пока неизвестно.

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XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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