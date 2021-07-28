Китаянки завоевали золото в четвёрке парной на Олимпиаде-2020
Китаянки Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй, Сяотун Цуй выиграли золото Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по академической гребле в четвёрке парной.
Китаянки Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй, Сяотун Цуй выиграли золото Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по академической гребле в четвёрке парной.
Серебро завоевали польки, бронза досталась австралийкам.
Академическая гребля. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Четвёрка парная
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.