Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м компексом
Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексом.
Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексом.
Серебро завоевала американка Алекс Уолш, бронза досталась её соотечественнице Кейт Дугласс.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 200 м комплексом
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.