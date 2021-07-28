Американка Ледеки выиграла золото ОИ-2020 на дистанции 1500 м кролем, Кирпичникова — 7-я
Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла седьмое место в финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем в рамках летних Олимпийских игр в Токио.
Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла седьмое место в финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем в рамках летних Олимпийских игр в Токио.
Золото выиграла американка Кэти Ледеки. Серебряным призёром стала её соотечественница Эрика Салливан. Бронза досталась немке Саре Кёлер.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 1500 м вольным стилем
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.