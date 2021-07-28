Веснина и Кудерметова разгромили украинок и вышли в полуфинал ОИ-2020 в парном разряде

Продолжительность противостояния составила ровно один час. Елена и Вероника шесть раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету украинок два эйса, три двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в финал Веснина и Кудерметова поспорят с победительницами матча Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия, 1) — Эшли Барти / Сторм Сэндерс (Австралия, 6).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.