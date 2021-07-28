Веснина прокомментировала разгромную победу над украинской парой в ¼ финала ОИ-2020

«Провели сегодня с Вероникой хороший матч, ровный и чистый. Соперниц мы хорошо знаем, но периодически всё равно немного путались. С самого начала настраивались максимально серьёзно и не давали себе расслабиться ни на одну секунду, потому что на Олимпийских играх нужно постоянно сохранять концентрацию. Ведь всё может в любой момент перевернуться на 180 градусов, особенно в парном разряде», — цитирует Елену телеграм-канал Олимпийского комитета России.