Россиянка Таймазова вышла в ¼ финала ОИ-2020 по дзюдо

Встреча завершилась победой Таймазовой, благодаря чему ей удалось выйти в ¼ финала турнира.

На следующей стадии турнира Таймазова встретится с представительницей Греции — Элизавет Телциду. Поединок состоится уже сегодня, 28 июля.

Напомним, что в 1/16 финала Мадина победила Марию Бернабеу из Испании.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.