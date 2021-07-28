Степанова и Орябинская вышли в финал распашных двоек на Олимпийских играх
Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская заняли второе место в полуфинальном заезде на Олимпийских играх в Токио.
Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская заняли второе место в полуфинальном заезде на Олимпийских играх в Токио.
Таким образом, они вышли в финал и поборются за медали.
Первыми стали спортсменки из Новой Зеландии, установившие мировой рекорд — 6 минут 47, 41 секунды. Замкнули тройку испанки — 6 минут 50,63 секунды.
Гребля академическая. Женщины. Двойка распашная. Полуфинал. 2-й заезд.