Казахстанский боксер Темиржанов проиграл вице-чемпиону мира на Олимпиаде
23-летний павлодарец Серик Темиржанов в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу в весе до 57 кг встретился с
23-летний павлодарец Серик Темиржанов в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу в весе до 57 кг встретился с
Отдав первый раунд казахстанец сумел активно провести вторую и третью пятиминутку, однако этого не хватило, чтобы убедить судей- в итоге победа единогласным решением в пользу американца.
В 1/16 Серик прошел венгра Роланда Галоша.