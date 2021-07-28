США впервые за 96 эстафет в плавании не смогли занять призовые места
Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро в эстафете 4×200 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио.
Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро в эстафете 4×200 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио.
Золото выиграли британцы. Бронза досталась австралийцам.
Как сообщает Gracenote Olympic в «Твиттере», американцы, завершившие заплыв на четвёртом месте, впервые за 96 женских или мужских эстафетных гонок не смогли занять призовые места.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.