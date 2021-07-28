США впервые за 96 эстафет в плавании не смогли занять призовые места

Золото выиграли британцы. Бронза досталась австралийцам.

Как сообщает Gracenote Olympic в «Твиттере», американцы, завершившие заплыв на четвёртом месте, впервые за 96 женских или мужских эстафетных гонок не смогли занять призовые места.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.