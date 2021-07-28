Российский дзюдоист Игольников победил азербайджанца Мехдиева и вышел в ¼ финала ОИ-2020
В Токио (Япония) на арене «Ниппон Будокан» состоялись соревнования 1/8 финала Олимпийских игр — 2020 по дзюдо у мужчин в весовой категории до 90 кг.
В Токио (Япония) на арене «Ниппон Будокан» состоялись соревнования 1/8 финала Олимпийских игр — 2020 по дзюдо у мужчин в весовой категории до 90 кг.
Россию представлял Михаил Игольников, которому удалось сломить сопротивление Маммадали Мехдиева из Азербайджана — 1:0.
Уже сегодня, 28 июля, состоятся поединки стадии ¼ финала. Соперник Игольникова пока неизвестен. Напомним, что в 1/16 финала он победил Селтуса Доссу Йово из Бенина.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.