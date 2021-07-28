Россиянка Таймазова вышла в полуфинал ОИ-2020 по дзюдо
В Токио (Япония) на арене «Ниппон Будокан» состоялись соревнования ¼ финала Олимпийских игр — 2020 по дзюдо у женщин в весовой категории до 70 кг.
В Токио (Япония) на арене «Ниппон Будокан» состоялись соревнования ¼ финала Олимпийских игр — 2020 по дзюдо у женщин в весовой категории до 70 кг.
Россию в поединке с гречанкой Элизавет Телцидоу представляла Мадина Таймазова. Встреча завершилась победой Таймазовой, благодаря чему ей удалось выйти в полуфинал турнира.
Полуфинал пройдёт уже сегодня, 28 июля. Напомним, что в 1/16 финала Мадина победила Марию Бернабеу из Испании, а затем одолела бразильянку Марию Портелью.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.