Россиянка Таймазова вышла в полуфинал ОИ-2020 по дзюдо

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1145
2США
10109
4Россия
784
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Волейбол
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Дзюдо
Карате
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Настольный теннис
Парусный спорт
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
Россия
Австралия
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Эрика Салливан
Сара Келер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Юи Охаси
Алекс Уолш
Кэйт Дугласс
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Аннемик ван Влойтен
Марлен Ройссер
Анна ван дер Брегген
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Томору Хонда
Федерико Бурдиссо
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Китай
Польша
Австралия
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Шивен Хоги
Пенни Олексяк
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Австралия
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
Австралия
Румыния
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Австралия
Нидерланды
Ирландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Китай
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Румыния
Новая Зеландия
Нидерланды
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
Результаты
Софтбол
Женщины. Финал
Япония
США
Результаты
Расписание событий
Тяжелая атлетика. Мужчины
08:00скороВесовая категория до 73 кг. Мужчины. Группа В
Теннис. Мужчины. 3-й круг
08:00скороЖереми ШардиЛайам Броди
Велоспорт - Шоссе. Мужчины
08:00скороГонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Водное поло. Женщины. Группа A
08:00скороКанадаЮАР
Теннис. Мужчины. 3-й круг
08:00скороАлександр ЗверевНиколоз Басилашвили
Теннис. Женщины. 1/4 финала
08:00скороЕлена РыбакинаГарбинье Мугуруса
Парусный спорт. Женщины
08:00скороRS:X. Женщины. Предварительные гонки
Теннис. Женщины. 1/4 финала
08:00скороЛаура Пигосси / Луиза СтефаниБетани Маттек-Сандс / Джессика Пегула
Теннис. Микст. 1-й круг
08:00скороКристина Младенович / Николя МаюЕлена Веснина / Аслан Карацев
Гандбол. Мужчины. Группа B
08:15скороЯпонияЕгипет
Волейбол. Мужчины. Группа B
08:20скороАргентинаФранция
Фехтование. Мужчины. Матч за 7-е место
08:30скороРоссияСША
Прыжки в воду. Мужчины
09:00скороТрамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Гребной слалом. Мужчины
09:00скороБайдарка-одиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Парусный спорт. Мужчины
09:00скороФинн. Мужчины. Предварительные гонки
Водное поло. Женщины. Группа A
09:30скороГолландияИспания
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
09:30скороНикола Мектич / Мате ПавичБен Маклахлан / Кеи Нишикори
Парусный спорт. Мужчины
09:30скоро470. Мужчины. Предварительные гонки
Теннис. Женщины. 1/4 финала
09:30скороЭллен Перес / Саманта СтосурБелинда Бенчич / Виктория Голубич
Теннис. Микст. 1-й круг
09:30скороГабриэла Дабровски / Феликс Оже-АльяссимМария Саккари / Стефанос Циципас
09:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Россиянка Таймазова вышла в полуфинал ОИ-2020 по дзюдо

В Токио (Япония) на арене «Ниппон Будокан» состоялись соревнования ¼ финала Олимпийских игр — 2020 по дзюдо у женщин в весовой категории до 70 кг.

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Источник: Reuters

Россию в поединке с гречанкой Элизавет Телцидоу представляла Мадина Таймазова. Встреча завершилась победой Таймазовой, благодаря чему ей удалось выйти в полуфинал турнира.

Полуфинал пройдёт уже сегодня, 28 июля. Напомним, что в 1/16 финала Мадина победила Марию Бернабеу из Испании, а затем одолела бразильянку Марию Портелью.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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