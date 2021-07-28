В МОК объяснили, почему Рылову запретили выйти на церемонию награждения в маске с кошкой

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российскому пловцу Евгению Рылову запретили выйти на церемонию награждения после победы на Олимпийских играх в Токио в маске с изображением кошки, так как она не является частью официальной формы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Во вторник Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. На арену перед заплывами спортсмен выходил в маске с изображением кошки.

«Спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета, а маска с кошкой не является частью официальной формы ОКР, — сказали в МОК. — Спортсмену, о котором идет речь, было предложено сменить свою кошачью маску на обычную перед церемонией награждения. Спортсмен принял это без каких-либо обсуждений».

Рылов стал первым за 25 лет россиянином, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов.