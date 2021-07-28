Карен Хачанов: для чего играть при такой жаре — чтобы умирать на корте?

«По жаре тяжело играть в теннис. Первый сет был относительно лёгким, наверное, сегодня я начал лучше всего, играл агрессивно, как хотел. Но сегодня было более душно и жарче, это давило и играть длинные розыгрыши не хотелось. Я принимал хорошо, подавал, и Шварцман в начале этого не ожидал. А потом началась борьба, Шварцман начал давить и второй сет я проиграл.



Мы просили ставить матчи попозже. Не хочу показаться слабым или привередливым, я физически достаточно сильный. Но играть при такой жаре для чего — чтобы умирать на корте? Другие виды спорта играют в зале под кондиционером, кто-то начинает на улице в 9 утра. Я не вижу проблем начинать в 4−5 — будет душно, но хотя бы без солнца», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата».