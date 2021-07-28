New York Times: кое-кому некомфортно от присутствия России на ОИ-2020. У ВАДА жгучая боль
В американском издании New York Times вышел материал, посвящённый выступлению сборной России на Олимпиаде в Токио.
В американском издании New York Times вышел материал, посвящённый выступлению сборной России на Олимпиаде в Токио.
Напомним, российские спортсмены
«Вначале Россию отстранили от международных спортивных соревнований на четыре года. Но она упорно боролась за то, чтобы наказание отменили или как минимум смягчили. В декабре Москва одержала частичную победу, когда Спортивный арбитражный суд встал на её сторону и отчасти удовлетворил поданную апелляцию.
Полный перевод опубликован на «ИноСМИ».