New York Times: кое-кому некомфортно от присутствия России на ОИ-2020. У ВАДА жгучая боль

«Вначале Россию отстранили от международных спортивных соревнований на четыре года. Но она упорно боролась за то, чтобы наказание отменили или как минимум смягчили. В декабре Москва одержала частичную победу, когда Спортивный арбитражный суд встал на её сторону и отчасти удовлетворил поданную апелляцию.



Кое-кому некомфортно от присутствия России. Всемирное антидопинговое агентство до сих пор испытывает жгучую боль от того, как Спортивный арбитражный суд смягчил введенные им наказания. Ведь если бы наказание ВАДА осталось в неприкосновенности, в Японию приехало бы намного меньше россиян. И был бы ещё важный момент: по цветам спортивной формы было бы невозможно определить, что это команда из России», — отмечается в статье издания.