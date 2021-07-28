Скандал на Олимпиаде! Иностранный журналист атаковал Медведева вопросом о «русских обманщиках»
Наш теннисист вышел в четвертьфинал Олимпиады и был измотан не только соперником, но и скандалом в
Наш теннисист вышел в четвертьфинал Олимпиады и был измотан не только соперником, но и скандалом в
Матч третьего круга с Фабио Фоньини получился для Даниила Медведева на удивление энергозатратным. Все начиналось просто — итальянец к четвертому гейму поставил рекорд по ударам в сетку, сломал ракетку и истерил после каждого второго розыгрыша. Даниил легко взял сет 6:2, но перед заключительным геймом пришлось взять еще и медицинский
В итоге игра затянулась на 2,5 часа, за которые Даня и Фабио успели несколько раз попикироваться. Хотя чаще дискуссии были трехсторонние, с участием судьи. Но главный конфликт произошел у Медведева в
Вопрос
— Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?
Медведев вспылил:
— Впервые в жизни я не буду отвечать на вопрос из интервью. Впервые в жизни! Тебе должно быть стыдно
Чилиец в беседе с корреспондентом «СЭ» представил свою точку зрения:
— Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, Даниил просто не понял вопроса.
По моему скромному мнению, чилиец слукавил. Так или иначе, даже в теннисе антидопинговая тема, судя по всему, будет жить еще Олимпиады
Затем Медведев подошел к русским репортерам:
— Что у вас спросил иностранный журналист, которому вы не стали отвечать?
— Он спросил
— Что случилось по ходу первого сета? Вы взяли медицинский
— В первом сете стало тяжело дышать, заблокировалась диафрагма, если так правильно говорить
— Что было с судьями? Очень много сегодня было разговоров на корте.
— У меня точно не было никаких проблем с Фабио. Я не знаю, что он говорил
— Перед Олимпиадой был опрос, и оказалось, что только 1 процент знает хотя бы одного россиянина, выступающего на Олимпиаде, это была Мария Ласицкене. Не задевает, что в России вас не знают?
—
Два года назад я не сыграл на «Кубке Кремля», а там много людей пришло посмотреть на Андрея. А еще пять лет назад трибуны заполнялись на 10 процентов. Думаю, сейчас ситуация уже намного лучше. Вообще я за популяризацию спорта в России. В
— Перед следующим матчем понадобятся дополнительные обследования?
— Нет. Диафрагма проходит быстро. Завтра должно быть нормально. Тренера я вызвал, потому что у меня начало сводить ноги. Это не травмы. Даже если матч будет завтра, буду готов. Но слышал, что в таком случае все равно играть буду вечером.
— Удается следить за выступлениями других россиян на Олимпиаде?
— Да, я подписан на
Дмитрий Кузнецов, Сергей Федоров