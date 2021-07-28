«Впервые в жизни я не ответил на вопрос». Иностранный журналист вывел Медведева из себя
Иностранный журналист обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву в
Иностранный журналист обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву в
Репортёр назвал российских спортсменов «читерами», и Даниил сразу прекратил общение с ним.
Это первый раз в жизни, когда я не ответил на вопрос.
Также Даниил потребовал, чтобы «этот человек больше не работал на моих матчах».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.