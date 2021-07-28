«Впервые в жизни я не ответил на вопрос». Иностранный журналист вывел Медведева из себя

Репортёр назвал российских спортсменов «читерами», и Даниил сразу прекратил общение с ним.

Это первый раз в жизни, когда я не ответил на вопрос. Даниил Медведев российский теннисист

Также Даниил потребовал, чтобы «этот человек больше не работал на моих матчах».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.