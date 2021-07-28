Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в миксте

Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. Елена и Аслан один раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали четыре из четырех брейк-пойнтов. На счету французского дуэта два эйса, две двойные ошибки и один из трех реализованных брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал Веснина и Карацев поспорят с победителями матча Паула Бадоса / Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Ига Свёнтек / Лукаш Кубот (Польша).