Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в миксте

Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут. Елена и Аслан один раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали четыре из четырех брейк-пойнтов. На счету французского дуэта два эйса, две двойные ошибки и один из трех реализованных брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Веснина и Карацев поспорят с победителями матча Паула Бадоса / Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Ига Свёнтек / Лукаш Кубот (Польша).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.