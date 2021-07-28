«А давайте все снимемся. И все будем героями». Реакция болельщиков на решение Симоны Байлз

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась от участия в индивидуальном многоборье на Играх в Токио.

Такое решение было принято после медобследования с целью, чтобы 24-летняя спортсменка могла сфокусироваться на психическом здоровье.

Болельщики в социальных сетях отреагировали на эту новость, и в большинстве поддержали спортсменку.

Pieter: «Что с ней случилось? Можно пожелать только здоровья».

Paul Le Comte: «Правильное решение. Здоровье важнее остального».

Delhorno: «Могу только пожелать ей удачи».

Aonald R. DeCicco: «А давайте все снимемся. И все будем героями».