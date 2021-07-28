В Госдуме призвали лишить аккредитации журналиста, провоцировавшего теннисиста Медведева

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
1158
2Япония
1145
4Россия
784
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Ван Цзунюань/Се Сыи
Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон
Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
Россия
Австралия
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Эрика Салливан
Сара Келер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Юи Охаси
Алекс Уолш
Кэйт Дугласс
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Аннемик ван Влойтен
Марлен Ройссер
Анна ван дер Брегген
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Томору Хонда
Федерико Бурдиссо
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Китай
Польша
Австралия
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Шивен Хоги
Пенни Олексяк
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Австралия
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
Австралия
Румыния
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Австралия
Нидерланды
Ирландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Китай
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Румыния
Новая Зеландия
Нидерланды
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
Результаты
Расписание событий
Водное поло. Женщины. Группа A
09:30скороГолландияИспания
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
09:30скороНикола Мектич / Мате ПавичБен Маклахлан / Кеи Нишикори
Парусный спорт. Мужчины
09:30скоро470. Мужчины. Предварительные гонки
Теннис. Женщины. 1/4 финала
09:30скороЭллен Перес / Саманта СтосурБелинда Бенчич / Виктория Голубич
Теннис. Микст. 1-й круг
09:30скороГабриэла Дабровски / Феликс Оже-АльяссимМария Саккари / Стефанос Циципас
Теннис. Микст. 1-й круг
09:30скороДарья Юрак / Иван ДодигАнастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Теннис. Микст. 1-й круг
09:30скороПаула Бадоса / Пабло Карреньо БустаИга Швентек / Лукаш Кубот
Теннис. Микст. 1-й круг
09:30скороЭшли Барти / Джон ПирсНадя Подороска / Орасио Себальос
Теннис. Мужчины. 3-й круг
10:00скороНовак ДжоковичАлехандро Давидович
Парусный спорт. Женщины
10:00скоро470. Женщины. Предварительные гонки
Теннис. Женщины. 1/4 финала
10:05скороЕлена РыбакинаГарбинье Мугуруса
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:15скороНорвегияАргентина
Волейбол. Мужчины. Группа A
10:25скороПольшаВенесуэла
Парусный спорт. Мужчины
10:30скоро49-ые. Мужчины. Предварительные гонки
Баскетбол 3x3. Женщины. 1/2 финала
11:00скороСШАФранция
Теннис. Микст. 1-й круг
11:00скороЯрослава Шведова/ Андрей ГолубевЭна Сибахара / Бен Маклахлан
Регби. Мужчины. Матч за 5-е место
11:00скороСШАЮАР
Футбол. Мужчины. Группа D
11:00онлайнСаудовская Аравия0Бразилия1
Футбол. Мужчины. Группа D
11:00онлайнГермания0Кот-д`Ивуар0
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороОстин Крайчек / Теннис СандгренЯн-Леннард Штруфф / Александр Зверев
10:59 (мск), источник: ТАСС

В Госдуме призвали лишить аккредитации журналиста, провоцировавшего теннисиста Медведева

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских игр в Токио должны лишить аккредитации журналиста, провоцировавшего российского теннисиста Даниила Медведева. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Источник: РИА "Новости"

В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Медведев в трех сетах победил итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.

«Провокации продолжатся, поскольку организаторы не в состоянии обеспечить элементарную безопасность, — сказал Свищев. — Но нашим спортсменам необходимо правильно и четко реагировать на подобные ситуации. Пример Медведева в этом плане показателен, его можно брать за образец, он защитил не только себя, но и всех наших спортсменов. На любую провокацию нужно отвечать жестко, давая понять, что мы с подобным поведением мириться не будем».

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«Наши спортсмены подготовлены к таким провокациям и готовы за себя постоять, — отметил парламентарий. — А что касается подобных провокационных вопросов — нас уже наказали, мы без флага и гимна, мы четко выполняем все инструкции. И кому-то, видимо, не нравится, что мы продолжаем выигрывать — отсюда и подобные оскорбления и обвинения в мошенничестве. Что касается данного журналиста, то организаторы должны лишить его аккредитации, он не имеет права провоцировать подобным образом не только россиян, но и спортсменов из других стран».

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee).

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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