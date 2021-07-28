В Госдуме призвали лишить аккредитации журналиста, провоцировавшего теннисиста Медведева

В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Медведев в трех сетах победил итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.

«Провокации продолжатся, поскольку организаторы не в состоянии обеспечить элементарную безопасность, — сказал Свищев. — Но нашим спортсменам необходимо правильно и четко реагировать на подобные ситуации. Пример Медведева в этом плане показателен, его можно брать за образец, он защитил не только себя, но и всех наших спортсменов. На любую провокацию нужно отвечать жестко, давая понять, что мы с подобным поведением мириться не будем».

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«Наши спортсмены подготовлены к таким провокациям и готовы за себя постоять, — отметил парламентарий. — А что касается подобных провокационных вопросов — нас уже наказали, мы без флага и гимна, мы четко выполняем все инструкции. И кому-то, видимо, не нравится, что мы продолжаем выигрывать — отсюда и подобные оскорбления и обвинения в мошенничестве. Что касается данного журналиста, то организаторы должны лишить его аккредитации, он не имеет права провоцировать подобным образом не только россиян, но и спортсменов из других стран».