Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал олимпийского турнира

Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут. Анастасия пять раз подала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, 11 двойных ошибок и шесть реализованных брейка из 11.
За выход в финал Бенчич поспорит с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Гарбинье Мугуруса (Испания).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.