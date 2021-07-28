Федерация спортивной гимнастики США выступила с заявлением о снятии Байлз с личного многоборья на Олимпиаде в Токио

«После медицинского обследования Симона Байлз отказалась от участия в финальном индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье.



Симону по-прежнему будут оценивать ежедневно, чтобы определить, участвовать ли ей в финале индивидуальных соревнований на следующей неделе. Джейд Кэри, получившая девятое место в квалификации, будет участвовать в многоборье.



Мы искренне поддерживаем решение Симоны и приветствуем ее храбрость, отдавшую приоритет своему благополучию. Ее смелость еще раз показывает, почему она является образцом для подражания для многих», — говорится в заявлении.