Журова: выбор журналиста-провокатора не случаен — Медведева знают во всём мире

Медведев прекратил с ним общение и потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.

«Нет разницы, откуда этот журналист. Абсолютная провокация, но журналистов, которые считают, что Россия — обманщица, полно. К сожалению, ответственность легла на спортсменов, хотя претензий к ним нет. К теннисистам их вообще быть не может — они играют в основном не в России, постоянно проходят допинг-контроль.



Выбор журналиста-провокатора на Медведева не случаен — он хорошо известен во всём мире. Журналист явно рассчитывал на яркий ответ Медведева, но Даня молодец — сделал всё верно. И также верно поступили с журналистом, выведя его из микст-зоны. Где обманул Медведев? Обвинять его — низко.

Это не он разрешил или запретил себе выступать под российским флагом.

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