10 причин обязательно приехать в Японию. Нет, не на Олимпиаду

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
1158
2Япония
1145
4Россия
784
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
Великобритания
Аргентина
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Ван Цзунюань/Се Сыи
Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон
Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Примож Роглич
Том Дюмулен
Роан Деннис
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
Россия
Австралия
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Эрика Салливан
Сара Келер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Юи Охаси
Алекс Уолш
Кэйт Дугласс
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Аннемик ван Влойтен
Марлен Ройссер
Анна ван дер Брегген
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Томору Хонда
Федерико Бурдиссо
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Китай
Польша
Австралия
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Шивен Хоги
Пенни Олексяк
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Австралия
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
Австралия
Румыния
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Австралия
Нидерланды
Ирландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Китай
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Румыния
Новая Зеландия
Нидерланды
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. Группа B
11:20скороИталияАвстралия
Конный спорт. Микст
11:30скороВыездка, личное первенство. Микст. Финал
Футбол. Мужчины. Группа B
11:30онлайнРумыния0Новая Зеландия0
Футбол. Мужчины. Группа B
11:30онлайнЮжная Корея5Гондурас0
Парусный спорт. Микст
12:00скороНакра 17. Микст. Предварительные гонки
Дзюдо. Мужчины. 1/2 финала
12:00скороМихаэль ЗганкЭдуард Триппель
Дзюдо. Мужчины. 1/2 финала
12:10скороМихаил ИгольниковЛаша Бекаури
Водное поло. Женщины. Группа B
12:20скороКитайЯпония
Дзюдо. Женщины. Матч за 3-е место
12:20скороБарбара МатичМадина Таймазова
Фехтование. Мужчины. Матч за 3-е место
12:30скороГерманияВенгрия
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
12:30скороЯпонияАвстралия
Дзюдо. Женщины. Матч за 3-е место
12:30скороДжованна СкоккимарроСанне ван Дийк
Дзюдо. Женщины. Финал
12:40скороМихаэла ПоллересЧизуру Араи
Дзюдо. Мужчины
12:50скороМужчины. до 90 кг. Матч за 3-е место
Плавание. Женщины
13:00скоро100 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
13:00скороАргентинаКитай
Дзюдо. Мужчины
13:00скороМужчины. до 90 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Мужчины
13:10скороМужчины. до 90 кг. Финал
Гимнастика спортивная. Мужчины
13:15скороМногоборье. Мужчины. Финал
Плавание. Мужчины
13:20скоро200 м н/с. Мужчины. Предварительные заплывы
11:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

10 причин обязательно приехать в Японию. Нет, не на Олимпиаду

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио проходят без зрителей и с очень жесткими ограничениями. И, разумеется, без зарубежных болельщиков. Остается утешать себя тем, что рано или поздно снова появится шанс приехать в Японию, которая замечательна и без Олимпиады. Вот как минимум 10 причин для того, чтобы отправиться в Страну восходящего солнца.

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Источник: Getty Images

Что приходит в голову первым, когда мы говорим о Японии? Японская кухня и японское долголетие — две вещи, неразрывно связанные друг с другом.

Японцы живут долго: в этой стране больше тех, кто достиг 100-летнего возраста, чем где-либо еще в мире. 49 человек из каждой сотни тысяч японцев доживают до ста. Такого вы не встретите больше нигде.

Японцы редко умирают от болезней сердца. Им удается почти до самой смерти сохранять хорошее здоровье и радостное отношение к жизни.

Может быть, это от того, что они едят? Может быть, и нам надо питаться, как японцы, и всё у нас наладится? И это — первая причина для того, чтобы съездить в Японию и всё самому попробовать. Итак,

Причина первая: чтобы начать питаться как долгожитель

Следует сразу сказать, что «японская диета» — это довольно широкая концепция. Это не «чем больше суши, тем лучше». Различные исследования на эту тему перечисляют основные моменты, важные для здорового питания: морепродукты, овощи, соевые бобы (и всё к ним относящееся — например, соевый соус), рис и суп мисо.

Потребление такого рода пищи, подчеркивают японские специалисты-нутрициологи, способствует здоровью сердца и отражается в целом на долголетии (хотя и, кажется, не защищает от онкологических заболеваний).

Морские водоросли с разными ферментированными ингредиентами - постоянный элемент японской кухни | Источник: Getty Images

И вот что еще удалось доказать ученым: секрет японской диеты не в том, чтобы без остановки есть водоросли или соевый соус, а в разнообразии блюд, приготовленных по здоровой технологии — не жареных (а приготовленных на пару или на медленном огне), не пересоленных, не слишком сладких, но сдобренных различными специями. И с упором на овощи и бобовые.

Причина вторая: чтобы испытать на себе омотэнаси, сумимасэн и мэйваку

Современные японцы часто удивляют приезжих с Запада. Как пишет корреспондент Би-би-си, в Японии так заботятся о хороших манерах, что даже крышка унитаза сама поднимается, как только кто-нибудь заходит в туалет.

Если совсем коротко, сразу по прибытии в эту страну вы столкнетесь с омотэнаси.

Омотэнаси в Японии — это образ жизни. Простудившись, японец обязательно надевает санитарную маску, чтобы не заразить других. Перед началом ремонта соседям вручают стиральный порошок в подарочной упаковке, чтобы те могли потом отстирать одежду от неизбежной строительной пыли.

В Японии вас везде встречают как самого дорогого гостя | Источник: Getty Images

В магазинах, давая сдачу, подставляют ладонь под руку покупателя, на случай если монеты начнут падать. На выходе из магазина людей часто провожают поклонами, стоя в дверях, пока покупатели не скроются из виду.

Самое приятное в омотэнаси, пишет наш корреспондент, — то, что это заразно как ветрянка. Сам того не замечая, вскоре начинаешь тоже проявлять доброту, мягкость и заботу об интересах окружающих — сдавать найденные бумажники в полицию, улыбаться, уступая дорогу другим водителям, доносить мусор до дома и никогда не повышать голоса (и не сморкаться) в общественных местах.

Причина третья: чтобы попробовать потерять кошелек (и тут же его найти)

Экспериментально доказано: 80% потерянных в Токио кошельков и 88% смартфонов сразу доставляются в полицию нашедшими их гражданами. Для сравнения: в Нью-Йорке эти цифры — соответственно 6 и 10%. Отчего так? Дело в какой-то особенной честности японцев?

Например, в 2018 году токийской полицией было возвращено более 545 тыс. удостоверений личности их владельцам — 73% от общего числа потерянных. Точно так же нашли дорогу к своим хозяевам 130 тыс. потерянных мобильных телефонов (83%) и 240 тыс. бумажников (65%). Часто их возвращали в тот же день.

Японские дети не боятся полиции и всё, что находят, несут в кобан (местный полицейский участок) | Источник: Getty Images

Но в чем выгода человека, нашедшего что-то и вернувшего потерянный предмет? Какая ему польза от такой честности? Никакого вознаграждения он не получает.

Из 156 тыс. мобильных телефонов, принесенных в полицию в 2018 году, ни один не был подарен нашедшему его. (17% из тех, чьи хозяева так и не нашлись, просто были уничтожены)

Причина четвертая: чтобы увидеть, что такое настоящая чистота

В Японии очень быстро привыкаешь к жизни в чистоте. Но здесь вы не найдете ни урн на улицах, ни дворников. Почему же в этой стране так чисто?

Даже японские футбольные болельщики — фанаты чистоты, что они и доказали во время розыгрышей Кубка мира в Бразилии (2014) и России (2018), удивив мир тем, как на стадионе в конце матча они собирают за собой весь мусор.

Волонтеры регулярно выходят на уборку улиц (в данном случае - Токио). И как после такого мусорить? | Источник: Getty Images

Как же японцы стали такими фанатами чистоты? Это явно не что-то новое, поскольку с этим столкнулся еще в 1600 году мореход Уилл Адамс, ставший первым англичанином, ступившим на землю Японии.

Джайлс Милтон в биографии Адамса «Самурай Уильям» отмечает, что «представители аристократии были неукоснительно чисты», канализация и туалеты были в образцовом порядке, а в парных курились ароматы, в то время как улицы английских городов того времени «часто бывали переполнены экскрементами».

Причина пятая: чтобы испытать на себе «токийское сжатие» и прокатиться на поезде-пуле

Немецкий фотограф Михаэль Вольф в течение нескольких лет снимал в токийском метро в час пик. Позы, в которых фотограф запечатлел пассажиров, вызывают в памяти застывшие в агонии человеческие тела, обнаруженные под слоем пепла в Помпее.

Вывернутые руки, открытые рты, запотевшие окна вагонов…

Пассажиры стоят с закрытыми глазами. Они углубились в свой внутренний мир, будто погрузившись в транс. Вы испытывали хоть что-то подобное в час пик в московском метро? Если нет, то, возможно, стоит съездить в Токио и поучиться у японцев.

Скоростная магистраль «Токайдо-синкансэн» стала не только самой скоростной железной дорогой в мире, но и самой загруженной. 16-вагонные поезда-пули выстреливают с платформ токийского вокзала каждые три минуты. Их средняя скорость на маршруте — 270 км/час, а на некоторых участках (несмотря на гористый японский ландшафт) они развивают скорость до 320 км/ час.

Поезд-пуля на фоне Фудзи - это как символ современной Японии | Источник: Getty Images

За 57 лет на японских скоростных магистралях не было ни одного несчастного случая со смертельным исходом. Завораживающий вид проносящего на полной скорости поезда-пули «Синкансэн» на фоне полей с цветущей сакурой и живописных японских гор остается таким же впечатляющим зрелищем, как и 57 лет назад.

Причина шестая: чтобы как следует напугаться и побывать в аду (который на самом деле оказывается раем)

В любой стране существуют такие уголки, которые рекомендуется посетить тем, кто любит пощекотать себе нервы. В Японии случайный турист может наткнуться на нечто такое, отчего поначалу мурашки по коже. Предоставим слово писателю Дону Джорджу.

«Я проезжал через безлюдную деревушку, десяток домов которой опасно нависли над рекой на металлических сваях, преодолел крутой поворот и увидел невдалеке три фигуры. Люди сидели у электрического столба. На них были резиновые сапоги, грубые фермерские штаны и ветровки. На руках — белые перчатки. На головах — бейсболки.

Всё бы ничего, но в их позах было что-то неестественное. Не до конца человеческое.

Когда я подъехал совсем близко, я понял, что это не люди. Их пухлые лица были сделаны из белой ткани, вместо глаз — пуговицы, а брови прошиты черными нитками.

Я проехал немного и скоро увидел еще одну фигуру с человеческий рост, толкающую тачку. Еще одна фигура дергала в поле сорняки. Еще пятеро сидели на скамейке на автобусной остановке".

В этой деревне - только один живой человек. И на этой фотографии его нет | Источник: Getty Images

Деревня оказалась населенной пугалами. И не просто пугалами, а фигурами, изображающими людей, которые жили здесь, но уже умерли. Кому пришла в голову такая странная, даже болезненная фантазия? Зачем?

Про это Дон Джордж написал для Би-би-си, а вам мы просто настоятельно рекомендуем побывать в этой деревушке, чтобы не только напугаться, но и восхититься, а потом — погрустить.

Ворота в ад? Или все-таки в рай? | Источник: Getty Images

Причина седьмая: чтобы сделать чисто японскую татуировку

Татуировка поднялась до высот искусства во многих культурах Запада и даже демонстрируется на выставках в крупнейших музеях и галереях мира, но в Японии многие воспринимают традиционную татуировку ирезуми (дословно: «вводить тушь» — Ред.) как символ устрашения или связи с преступным миром.

И действительно, татуировками в течение длительного времени украшали себя исключительно члены якудза (японской мафии).

Традиционная японская ирезуми отличается тем, что изображениями покрывается либо вся поверхность тела, либо полностью руки и ноги, как рукавами и штанинами. Нательная живопись прерывается на шее, запястьях и лодыжках. Это делается для того, чтобы одежда скрывала татуировку.

В Японии не принято демонстрировать свои татуировки - это может быть воспринято как оскорбление | Источник: Getty Images

«Если вы публично демонстрируете свои татуировки в Японии, вы тем самым оскорбляете зрителя», — говорит художник-татуировщик, мастер традиционного стиля ирезуми Алекс «Хорикицунэ» Райнке.

Корреспондент Би-би-си побывал в студии мастер Хориёси III, который посвятил всю свою жизнь искусству ирезуми, и познакомился там с Ясуюки Кавасимой. «Мои татуировки придают мне сил. Это моя тайна. Только моя», — говорит Кавасима после того, как целый час пролежал, сжимая кулаки, чтобы не потерять сознание от боли.

Причина восьмая: чтобы погладить и почесать за ушком начальника железнодорожной станции

К сожалению, вы уже не застанете трехцветную кошку Таму, «почетного и вечного начальника» станции на железнодорожной линии Кисигава, которая не просто заслужила любовь местных жителей и популярность у туристов — приказом губернатора префектуры ее в свое время посвятили в самураи.

Самурай Тама уже приказала долго жить (когда она умерла, на ее похороны пришли тысячи, и ей был присвоен статус богини-покровительницы Wakayama Electric Railway).

После назначения Тамы на пост начальника станции дела на железнодорожной ветке пошли в гору | Источник: Getty Images

Но вы сможете познакомиться, например, с Йонтамой, самой младшей из кошек — начальников станции, которые помогли спасти от закрытия железнодорожную линию в префектуре Вакаяма.

Причина девятая: чтобы полюбоваться цветением сакуры

Тут и объяснять ничего не надо. Во-первых, это удивительно, сказочно красиво. И во-вторых тоже, и в-третьих. Можно, конечно, полюбоваться фотографиями…

…Но аутентичный опыт любования — в самой Японии, как правило — в начале апреля. Хотя, как показывают наблюдения, цветение начинается все раньше.

Сакура, цветущая на фоне древнего храма, - еще один символ Японии | Источник: Getty Images

Причина десятая: чтобы попытаться понять японскую душу

Загадочная японская душа… Видимо, не менее загадочная, чем русская.

Вот, например, икигай. «Вы живете, потому что есть икигай, — говорит японский нейробиолог и автор книги “Икигай: смысл жизни по-японски” Кен Моги. — Это причина, по который вы утром встаете».

Однозначного перевода этого древнего японского понятия нет, но объяснение Моги — максимально точное.

Эта концепция появилась на Окинаве — группе островов к югу от Японии, которые, среди прочего, известны благодаря высокому проценту людей, которым больше 100 лет. Многие считают, что секрет их долголетия — в икигай.

Японские старики отлично знают, зачем они встают по утрам | Источник: Getty Images

«Икигай — это счастье, суть которого в том, что вам всегда есть чем заняться», — говорит Франсеск Миралес, написавший в соавторстве с Гектором Гарсия книгу «Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни».

«Если находишь что-то, что наполняет жизнь смыслом, это будет двигать вас вперед и давать стимул продолжить», — говорит Миралес.

Таковы, с нашей точки зрения, как минимум 10 причин отправиться в Японию. Олимпиада? Какая Олимпиада? Есть вещи и поважнее, правда?

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IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
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Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Российские саблисты не смогли выйти в полуфинал Олимпиады-2020 в командном турнире
Олимпиада-2020. Плавание. Колесников, Чупков и Чимрова вышли в финалы, Минаков и Пригода выбыли
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4×200 м вольным стилем на Олимпиаде-2020
Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м компексом
Американка Ледеки выиграла золото ОИ-2020 на дистанции 1500 м кролем, Кирпичникова — 7-я
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