Словенский велогонщик Роглич выиграл золото в «разделке» на Олимпиаде-2020, Власов — 20-й
Словенец Примож Роглич завоевал золото Олимпийских игр в Токио в велогонке с раздельным стартом.
Словенец Примож Роглич завоевал золото Олимпийских игр в Токио в велогонке с раздельным стартом.
Серебряным призёром стал представитель Нидерландов Том Дюмулин. Бронза досталась австралийцу Роану Деннису.
Россиянин Александр Власов продемонстрировал 20-й результат.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.