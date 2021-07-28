Словенский велогонщик Роглич выиграл золото в «разделке» на Олимпиаде-2020, Власов — 20-й

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
1158
2Япония
1145
4Россия
784
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
Великобритания
Аргентина
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Ван Цзунюань/Се Сыи
Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон
Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Примож Роглич
Том Дюмулен
Роан Деннис
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
Россия
Австралия
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Эрика Салливан
Сара Келер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Юи Охаси
Алекс Уолш
Кэйт Дугласс
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Аннемик ван Влойтен
Марлен Ройссер
Анна ван дер Брегген
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Томору Хонда
Федерико Бурдиссо
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Китай
Польша
Австралия
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Шивен Хоги
Пенни Олексяк
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Австралия
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
Австралия
Румыния
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Австралия
Нидерланды
Ирландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Китай
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Румыния
Новая Зеландия
Нидерланды
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. Группа B
11:20скороИталияАвстралия
Конный спорт. Микст
11:30скороВыездка, личное первенство. Микст. Финал
Футбол. Мужчины. Группа B
11:30онлайнРумыния0Новая Зеландия0
Футбол. Мужчины. Группа B
11:30онлайнЮжная Корея5Гондурас0
Парусный спорт. Микст
12:00скороНакра 17. Микст. Предварительные гонки
Дзюдо. Мужчины. 1/2 финала
12:00скороМихаэль ЗганкЭдуард Триппель
Дзюдо. Мужчины. 1/2 финала
12:10скороМихаил ИгольниковЛаша Бекаури
Водное поло. Женщины. Группа B
12:20скороКитайЯпония
Дзюдо. Женщины. Матч за 3-е место
12:20скороБарбара МатичМадина Таймазова
Фехтование. Мужчины. Матч за 3-е место
12:30скороГерманияВенгрия
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
12:30скороЯпонияАвстралия
Дзюдо. Женщины. Матч за 3-е место
12:30скороДжованна СкоккимарроСанне ван Дийк
Дзюдо. Женщины. Финал
12:40скороМихаэла ПоллересЧизуру Араи
Дзюдо. Мужчины
12:50скороМужчины. до 90 кг. Матч за 3-е место
Плавание. Женщины
13:00скоро100 м в/с. Женщины. Предварительные заплывы
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
13:00скороАргентинаКитай
Дзюдо. Мужчины
13:00скороМужчины. до 90 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Мужчины
13:10скороМужчины. до 90 кг. Финал
Гимнастика спортивная. Мужчины
13:15скороМногоборье. Мужчины. Финал
Плавание. Мужчины
13:20скоро200 м н/с. Мужчины. Предварительные заплывы
11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Словенский велогонщик Роглич выиграл золото в «разделке» на Олимпиаде-2020, Власов — 20-й

Словенец Примож Роглич завоевал золото Олимпийских игр в Токио в велогонке с раздельным стартом.

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Источник: Reuters

Серебряным призёром стал представитель Нидерландов Том Дюмулин. Бронза досталась австралийцу Роану Деннису.

Россиянин Александр Власов продемонстрировал 20-й результат.

Велоспорт. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Гонка с раздельным стартом

  1. Примож Роглич (Словения) — 55.04,19.
  2. Том Дюмулин (Нидерланды) — +1.01,39.
  3. Роан Деннис (Австралия) — +1.03,90.
    …20. Александр Власов (Россия) — +3.51,21.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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