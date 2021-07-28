У России лучший старт по количеству медалей на Олимпиаде в постсоветской истории

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За четыре дня соревнований в активе российских спортсменов было 18 медалей — 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.

Ранее лучшим результатом было выступление россиян на старте Игр в Атланте в 1996 году. Тогда за четыре дня соревнований россияне завоевали 16 наград.

По количеству золотых медалей в первые четыре дня Игр выступление россиян в Атланте-1996 остаётся на первом месте (9). Нынешний старт россиян по количеству золотых медалей — на втором месте (7).

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