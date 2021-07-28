Новак Джокович вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио
Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Испании Алехандро
Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Испании Алехандро
Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.
Новак 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9
За выход в полуфинал Джокович поспорит с японцем Кеем Нисикори.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.