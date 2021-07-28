Елена Рыбакина вышла в полуфинал олимпийского теннисного турнира
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина пробилась в полуфинал олимпийского теннисного турнира на Играх в Токио в женском одиночном разряде.
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина пробилась в полуфинал олимпийского теннисного турнира на Играх в Токио в женском одиночном разряде.
В матче ¼ финала Рыбакина (15-й номер посева) обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (7) со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
За выход в финал соревнований Рыбакина поспорит с обидчицей россиянки Анастасии Павлюченковой швейцаркой Белиндой Бенчич (9).