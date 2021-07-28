Елена Рыбакина вышла в полуфинал олимпийского теннисного турнира

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1245
2Китай
1158
4Россия
785
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кристиан Тот
Михаил Игольников
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Давлат Бобонов
Михаэль Зганк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Михаэла Поллерес
Чизуру Араи
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Венгрия
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джованна Скоккимарро
Санне ван Дийк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Барбара Матич
Мадина Таймазова
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
Великобритания
Аргентина
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Ван Цзунюань/Се Сыи
Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон
Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Примож Роглич
Том Дюмулен
Роан Деннис
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
Россия
Австралия
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Эрика Салливан
Сара Келер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Юи Охаси
Алекс Уолш
Кэйт Дугласс
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Аннемик ван Влойтен
Марлен Ройссер
Анна ван дер Брегген
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Томору Хонда
Федерико Бурдиссо
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Китай
Польша
Австралия
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Шивен Хоги
Пенни Олексяк
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Австралия
Результаты
Расписание событий
Теннис. Микст. 1-й круг
13:05скороБетани Маттек-Сандс / Раджив РамЛаура Зигемунд / Кевин Кравиц
Гимнастика спортивная. Мужчины
13:15скороМногоборье. Мужчины. Финал
Гандбол. Мужчины. Группа A
13:30скороБразилияИспания
Теннис. Микст. 1-й круг
13:30скороНина Стоянович / Новак ДжоковичЛуиза Стефани / Марселу Мелу
Волейбол. Мужчины. Группа A
13:40скороЯпонияИталия
Водное поло. Женщины. Группа B
13:50скороВенгрияСША
Тяжелая атлетика. Мужчины
14:00скороВесовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Футбол. Мужчины. Группа C
14:00онлайнАвстралия0Египет1
Футбол. Мужчины. Группа C
14:00онлайнИспания0Аргентина0
Футбол. Мужчины. Группа A
14:30онлайнФранция0Япония0
Футбол. Мужчины. Группа A
14:30онлайнЮАР0Мексика1
Теннис. Микст. 1-й круг
14:40скороЯрослава Шведова/ Андрей ГолубевЭна Сибахара / Бен Маклахлан
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
14:45скороЯпонияИспания
Баскетбол 3x3. Женщины. Матч за 3-е место
14:45скороФранцияКитай
Баскетбол. Мужчины. Группа A
15:00скороЧехияФранция
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
15:15скороАвстралияНовая Зеландия
Баскетбол 3x3. Мужчины. Матч за 3-е место
15:15скороСербияБельгия
Гандбол. Мужчины. Группа A
15:30скороФранцияГермания
Волейбол. Мужчины. Группа B
15:45скороБразилияРоссия
Баскетбол 3x3. Женщины. Финал
15:55скороСШАРоссия
13:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Елена Рыбакина вышла в полуфинал олимпийского теннисного турнира

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина пробилась в полуфинал олимпийского теннисного турнира на Играх в Токио в женском одиночном разряде.

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Источник: Reuters
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В матче ¼ финала Рыбакина (15-й номер посева) обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (7) со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

За выход в финал соревнований Рыбакина поспорит с обидчицей россиянки Анастасии Павлюченковой швейцаркой Белиндой Бенчич (9).

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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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