Дубль Ришарлисона принес сборной Бразилии победу над Саудовской Аравией на Олимпиаде
28 июля на поле стадиона «Сайтама» в Японии в третьем туре группового этапа Олимпийского футбольного турнира сыграли сборные Саудовской Аравии и Бразилии.
28 июля на поле стадиона «Сайтама» в Японии в третьем туре группового этапа Олимпийского футбольного турнира сыграли сборные Саудовской Аравии и Бразилии.
28 июля на поле стадиона «Сайтама» в Японии в третьем туре группового этапа Олимпийского футбольного турнира сыграли сборные Саудовской Аравии и Бразилии. Встречу обслуживал Бамлак Тессема из Эфиопии. Матч завершился победой Бразилии со счётом 3:1.
На 14-й минуте нападающий сборной Бразилии Матеус открыл счёт. На 27-й минуте защитник Саудовской Аравии Абдулелах
Сборная Саудовской Аравии проиграла все три матча на групповом этапе, не набрала очков и завершила розыгрыш на последнем месте в турнирной таблице. Национальная команда Бразилии (7 очков) вышла в