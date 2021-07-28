Дубль Ришарлисона принес сборной Бразилии победу над Саудовской Аравией на Олимпиаде

28 июля на поле стадиона «Сайтама» в Японии в третьем туре группового этапа Олимпийского футбольного турнира сыграли сборные Саудовской Аравии и Бразилии. Встречу обслуживал Бамлак Тессема из Эфиопии. Матч завершился победой Бразилии со счётом 3:1.



На 14-й минуте нападающий сборной Бразилии Матеус открыл счёт. На 27-й минуте защитник Саудовской Аравии Абдулелах Аль-Амри отыграл отставание. А на 76-й и 93-й минуте нападающий национальной команды Бразилии Ришарлисон отметился дублем и принёс своей сборной победу.



Сборная Саудовской Аравии проиграла все три матча на групповом этапе, не набрала очков и завершила розыгрыш на последнем месте в турнирной таблице. Национальная команда Бразилии (7 очков) вышла в плей-офф с первой строчки.