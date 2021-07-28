Иранский дзюдоист посвятил свою серебряную медаль ОИ-2020 Израилю

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Саид Моллаи, бывший иранский дзюдоист, ныне представляющий Монголию, на Олимпийских играх в Токио завоевал серебряную медаль в весе до 81 килограмма, уступив золото Таканори Нагасе из Японии.

Свою медаль он посвятил Израилю, которому благодарен за поддержку, получаемую от этой страны на протяжении многих лет.

«Спасибо Израилю за хорошую энергию. Эта медаль также посвящена Израилю. Я надеюсь, что израильтяне довольны этой наградой. Спасибо (добавил он на иврите. — Прим. “Чемпионата”)», — приводит слова Саида Times of Israel.

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Это первая олимпийская медаль Моллаи, спустя два года после того, как он покинул родной Иран, рассказав, что тренеры его национальной команды приказали ему проиграть в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Токио, чтобы избежать встречи с израильским спортсменом Саги Муки в финале.