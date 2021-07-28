Штаб сборной России направит запрос в оргкомитет Олимпиады и МОК по инциденту с Медведевым

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Штаб олимпийской команды России направит официальный запрос в оргкомитет Игр в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с инцидентом с российским теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом из Чили. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российской команды Константин Выборнов.

В среду россиянин Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста из Чили, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. Карен Хачанов и Медведев вышли в четвертьфинал одиночного теннисного турнира.

«Мы предполагали, что некорректные вопросы в адрес наших спортсменов на Олимпиаде могут звучать, — сказал Выборнов. — В подавляющем большинстве случаев отношение к нашей команде в Токио уважительное, но вместе с тем находятся отдельные личности, которые занимаются откровенной провокацией, пытаются вывести спортсменов из равновесия. В случае с Даниилом Медведевым речь идет о чилийском журналисте Себастьяне Намиасе. Он уже второй день пытается устроить скандал вокруг нашей команды, задавая одни и те же вопросы в одной и той же тональности».

«Трудности перевода здесь ни при чем, его прекрасно все поняли, вчера организаторы этого странного коллегу предупредили, сегодня уже принудительно вывели из микст-зоны для прессы. Медведев, кстати, большой молодец, повел себя в неприятной ситуации очень достойно. Штаб олимпийской команды не собирается оставлять без внимания данный инцидент, нас очень беспокоит, что этот журналист целенаправленно перемещается по аренам, где выступают наши спортсмены и продолжает их донимать. Поэтому сейчас, собрав всю фактуру, мы направим официальный запрос в оргкомитет Игр и МОК, задача простая — не допустить подобных случаев в дальнейшем», — добавил Выборнов.

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