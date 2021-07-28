Японская дзюдоистка Тидзуру Араи выиграла золото Олимпиады-2020
Японская дзюдоистка Тидзуру Араи выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 70 кг.
Японская дзюдоистка Тидзуру Араи выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 70 кг.
В финальном поединке она победила представительницу Австрии Михаэлу Поллерес.
Обладателями бронзы стали россиянка Мадина Таймазова и Санне ван Дейке из Нидерландов.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.