Время начала теннисных матчей Олимпиады перенесли из-за недовольства спортсменов
Международная федерация тенниса приняла решение перенести время начала матчей теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.
Международная федерация тенниса приняла решение перенести время начала матчей теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.
Теперь соревнования будут начинаться в 15.00 по местному времени (9.00 по Москве).
Ранее многие теннисисты выражали недовольство временем начала матчей.
Во время выступления против итальянского спортсмена Фабио Фоньини, россиянин Даниил Медведев почувствовал проблемы с дыханием. На корт вызвали медика. Спортсмен смог продолжить встречу и одержать победу.