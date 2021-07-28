Реакция канадской пловчихи на олимпийское золото стала мемом в Сети

Канадская спортсменка Мэгги Макнил одержала потрясающую победу на дистанции 100 метров баттерфляем, завоевав олимпийское золото. Вот только поняла она это не сразу.

Пользователи соцсетей массово делятся снимками заплыва в Токийском центре водных видов спорта 26 июля. Финишировав, 21-летняя девушка оборачивается на табло и прищуривается, пытаясь разглядеть результат, но ничего не видит. Как оказалось, носить контактные линзы во время плавания в бассейне не рекомендуют врачи.

Озадаченное лицо спортсменки, на котором неверие сменяется восторгом, покорило пользователей сети. «Как это трогательно! Я даже расплакалась», — написала одна из пользовательниц под видеороликом. «Какие живые эмоции!» — добавляют пользователи.

Фотографию удивленной Мэгги тут же превратили в новый мем.

Мэгги Макнил родилась в Китае, но была удочерена канадской семьей. Она мечтала стать олимпийской чемпионкой с момента своего первого соревнования по плаванию в 2008 году. На Олимпиаде в Токио спортсменка завоевала не только первое золото для Канады, но и серебро в эстафете 4×100 м в день открытия состязаний.