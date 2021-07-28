Реакция канадской пловчихи на олимпийское золото стала мемом в Сети
Озадаченное лицо спортсменки покорило пользователей Сети.
Озадаченное лицо спортсменки покорило пользователей Сети.
Канадская спортсменка Мэгги Макнил одержала потрясающую победу на дистанции 100 метров баттерфляем, завоевав олимпийское золото. Вот только поняла она это не сразу.
Пользователи соцсетей массово делятся снимками заплыва в Токийском центре водных видов спорта 26 июля. Финишировав, 21-летняя девушка оборачивается на табло и прищуривается, пытаясь разглядеть результат, но ничего не видит. Как оказалось, носить контактные линзы во время плавания в бассейне не рекомендуют врачи.
Озадаченное лицо спортсменки, на котором неверие сменяется восторгом, покорило пользователей сети. «Как это трогательно! Я даже расплакалась», — написала одна из пользовательниц под видеороликом. «Какие живые эмоции!» — добавляют пользователи.
Фотографию удивленной Мэгги тут же превратили в новый мем.
Мэгги Макнил родилась в Китае, но была удочерена канадской семьей. Она мечтала стать олимпийской чемпионкой с момента своего первого соревнования по плаванию в 2008 году. На Олимпиаде в Токио спортсменка завоевала не только первое золото для Канады, но и серебро в эстафете 4×100 м в день открытия состязаний.
Анна Лысенко