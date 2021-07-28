Китайский тяжелоатлет Ши Чжиюн с мировым рекордом победил на Олимпийских играх

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Китаец Ши Чжиюн победил на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 73 кг.

В рывке китайский спортсмен поднял вес 166 кг, в толчке — 198 кг, в сумме — 364 кг. Суммарный результат стал новым мировым рекордом, предыдущее достижение (363 кг) также принадлежало Ши Чжиюну, в его активе также рекорды мира в рывке (169) и толчке (198).