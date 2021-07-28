Гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.
На шести снарядах Нагорный показал суммарный результат 88,031 балла. Золото завоевал японец Дайки Хасимото (88,465 балла), вторым стал китаец Сяо Жотэн (88,065 балла).
Другой россиянин Артур Далалоян, заработавший 86,248 балла, занял в многоборье шестое место.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.