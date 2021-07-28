Россиянки уступили американкам в финале турнира по баскетболу 3×3 на Олимпиаде
28 июля в Токио (Япония) женская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла США (15:18) в матче финала Олимпиады-2020.
28 июля в Токио (Япония) женская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла США (15:18) в матче финала Олимпиады-2020.
Ранее, в среду, россиянки выиграли у Китая (21:14) в полуфинале Олимпийских игр. Американки в параллельной встрече в ½ финала оказались сильнее Франции (18:16).
28 июля сестры Ольга и Евгения Фролкины отмечают день рождения. Сегодня им исполнилось по 24 года.
Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.
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Финал
США — Россия — 18:15.