Россиянки уступили американкам в финале турнира по баскетболу 3×3 на Олимпиаде

Ранее, в среду, россиянки выиграли у Китая (21:14) в полуфинале Олимпийских игр. Американки в параллельной встрече в ½ финала оказались сильнее Франции (18:16).

28 июля сестры Ольга и Евгения Фролкины отмечают день рождения. Сегодня им исполнилось по 24 года.