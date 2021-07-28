Гимнаст Нагорный на награждении извинился за бронзу Олимпиады в личном многоборье

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Гимнаст Никита Нагорный, ставший в среду бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в личном многоборье, извинился за третье место после получения медали.

«Приношу свои извинения, мне очень стыдно. Надеюсь, дальше — больше», — сказал Нагорный в телекамеру.

Нагорный завоевал вторую награду на Играх в Токио, в понедельник он в составе российской команды стал победителем в командном многоборье. Также в активе россиянина серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде 2016 года. Во вторник золотую медаль также завоевала женская сборная России по спортивной гимнастике в командном многоборье.